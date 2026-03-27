Ο Βούλγαρος μουσικός, ο οποίος έγινε viral, με σχόλιο του σε ανάρτηση των «ΝΕΩΝ» που ξεπέρασε το 1.5 εκατ. views, ευχαρίστησε όλους όσους τον στήριξαν, ενώ όπως δήλωσε ήταν τεράστια τιμή για εκείνον, να τραγουδήσει το τραγούδι «Φαινόμενο» του αείμνηστου λαϊκού τραγουδιστή.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

Ευχαριστώ όλους όσοι μοιράζονται και αγαπούν τη μεταμόρφωσή μου στον αθάνατο Vassilis Karras. Για μένα ήταν τιμή και τεράστια χαρά να τραγουδήσω το τραγούδι του «Φαινόμενο». Θερμούς χαιρετισμούς από τη Βουλγαρία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το τραγούδι είναι απόδειξη ότι δεν υπάρχει τίποτα που να ενώνει περισσότερο τους λαούς σε όλο τον κόσμο από τη μουσική.🇬🇷

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Η εμφάνισή του Βούλγαρου μουσικού, τόσο ως προς την εξωτερική ομοιότητα όσο και φωνητικά, απέσπασε θερμά χειροκροτήματα, ενώ το σχετικό βίντεο έγινε viral σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής Βασίλης Καρράς είχε αποκτήσει φανατικό κοινό και στη Βουλγαρία. Πολλά από τα τραγούδια του σημείωσαν επιτυχία στη χώρα, με θαυμαστές να ταξιδεύουν συχνά για να τον απολαύσουν ζωντανά σε συναυλίες.

Στο πλαίσιο του show μεταμφιέσεων, ο παίκτης κλήθηκε να ενσαρκώσει τον γνωστό ερμηνευτή και να αποδώσει το τραγούδι «Φαινόμενο». Η προσπάθειά του να πλησιάσει τη χαρακτηριστική φωνή του τραγουδιστή εντυπωσίασε τόσο τους κριτές όσο και τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων, οι οποίοι έσπευσαν να τον επαινέσουν.

Μετά την επιτυχία της εμφάνισής του, ο διαγωνιζόμενος του YFSF Βουλγαρίας δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, αυτή τη φορά χωρίς τη μεταμφίεση. Απευθυνόμενος στους θεατές, είπε τη χαρακτηριστική φράση του καλλιτέχνη «Καλησπέρα και καλή βραδιά» και ευχαρίστησε όλους όσοι τον συνεχάρησαν για την ερμηνεία του.

Δείτε βίντεο με την εμφάνιση του Μπόρις Χριστόφ: