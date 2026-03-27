Η Αν Χάθαγουεϊ μίλησε ανοιχτά για τη δυσκολία να ισορροπήσει ανάμεσα στη μητρότητα και την καριέρα, αποκαλύπτοντας την πιο ανθρώπινη πλευρά της. Η πρωταγωνίστρια της πολυαναμενόμενης ταινίας «The Devil Wears Prada 2» μοιράστηκε πώς η καθημερινότητα με τους δύο γιους της, Τζακ και Τζόναθαν, επηρεάζει τη ζωή και τη δουλειά της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι νιώθει συχνά εξαντλημένη από την προσπάθεια να είναι ταυτόχρονα αφοσιωμένη στη δουλειά και παρούσα για την οικογένειά της. Η Hathaway περιέγραψε τη μετάβαση από μια εποχή όπου η επαγγελματική της δραστηριότητα ήταν «απόλυτη και αδιάκοπη», σε μια νέα πραγματικότητα γεμάτη απαιτήσεις και ευθύνες ως μητέρα.

Η πίεση της ισορροπίας ανάμεσα σε καριέρα και οικογένεια

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παλαιότερα υπήρχε αυτή η συγκέντρωση που ήταν πραγματικά αδιαπραγμάτευτη και αδιάκοπη. Δεν μπορώ πια να περιγράψω πώς είναι η ζωή χωρίς παιδιά, αλλά τα παιδιά σε διακόπτουν συνεχώς».

Η Αν Χάθαγουεϊ σημείωσε πως οι συζητήσεις με φίλες της γύρω από την έννοια της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής καταλήγουν συχνά σε κοινό συναίσθημα κόπωσης. «Με τις φίλες μου το συζητάμε πολύ και στην πραγματικότητα νιώθουμε πολύ εξαντλημένες από την έννοια της ισορροπίας. Αν το βάρος μετακινηθεί προς τη μία πλευρά, τότε πρέπει να το εξισορροπήσεις από την άλλη, και διαπιστώνουμε ότι αυτό μας αποσυντονίζει αντί να μας σταθεροποιεί», είπε χαρακτηριστικά.

Μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στη ζωή

Αντί για την απόλυτη ισορροπία, η ηθοποιός έχει στραφεί σε μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση της καθημερινότητας. Η Χάθαγουεϊ περιέγραψε πώς η μητρότητα έχει επηρεάσει κάθε πτυχή της ζωής της, από τον χρόνο που αφιερώνει στην εργασία μέχρι τη διαχείριση των συνεχών αναγκών των παιδιών της.

Η προσπάθεια να παραμείνει ενεργή στον χώρο του κινηματογράφου, ενώ είναι παρούσα και στο σπίτι, δημιουργεί –όπως ομολογεί– μια συνεχή ένταση και κόπωση. Ωστόσο, η ίδια υπογραμμίζει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει μάθει να αποδέχεται την ατέλεια και να εκτιμά περισσότερο τις στιγμές αγάπης και σύνδεσης με την οικογένειά της.