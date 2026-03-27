Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή του τροχαίου ατυχήματος στην Παλλήνη, όπου ένας 55χρονος οδηγός ενεπλάκη σε σύγκρουση ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας στο αυτοκίνητο τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 10 και 12 ετών.

Το ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, όταν το όχημα του οδηγού συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα του Β’ Τμήματος Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι προχώρησαν σε έλεγχο αλκοόλης στους εμπλεκόμενους οδηγούς.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 55χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του επί τόπου από τις αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στο αυτοκίνητο επέβαιναν τα παιδιά του, τα οποία βρέθηκαν εκτεθειμένα σε σοβαρό κίνδυνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του τροχαίου.