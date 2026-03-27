Ανακοίνωση για το βρέφος που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πάτρας με σοβαρά τραύματα – κατάγματα, εγκαύματα και δαγκωματιές – εξέδωσε το Το Χαμόγελο του Παιδιού σήμερα, Παρασκευή (27/3/26).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 18χρονη μητέρα του βρέφους είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της πριν από δύο χρόνια. Όπως επισημαίνεται, τον Μάιο του 2024 ο οργανισμός είχε ενεργοποιήσει το Missing Kid Alert για τον εντοπισμό της, καθώς τότε, σε ηλικία 16 ετών, είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη. Τελικά, επέστρεψε στην οικογένειά της τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς.

Παράλληλα, Το Χαμόγελο του Παιδιού είχε αναλάβει και τη φροντίδα του 13χρονου αδελφού της, ο οποίος είχε εντοπιστεί να περιπλανιέται μόνος του στην Πάτρα.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

«Με αφορμή δημοσιεύματα, βάσει των οποίων ένα μωρό μόλις 10 μηνών νοσηλεύεται με κατάγματα και εγκαύματα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώνει ότι:

28/05/24 κατόπιν εισαγγελικής εντολής “Το Χαμόγελο του Παιδιού” προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Kid Alert, με στόχο την αναζήτηση της 16χρονης, τότε, μητέρας, σήμερα, του 10μηνου μωρού, η οποία είχε πραγματοποιήσει φυγή από το σπίτι της.

11/7/2024 έληξε ο μηχανισμός Missing Kid Alert, καθώς η 16χρονη επέστρεψε σπίτι της.

Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες του Οργανισμού για την 16χρονη, από τις 20/5/24 και ανεξάρτητα από την αναζήτηση, “το Χαμόγελο του Παιδιού” παρείχε φροντίδα στον 13χρονο αδερφό της αγνοούμενης, ο οποίος είχε βρεθεί να περιπλανιέται μόνος στην Πάτρα και κατόπιν εισαγγελικής εντολής βρισκόταν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Στις 04/06/24 “το Χαμόγελο του Παιδιού” έλαβε αίτημα για τη φιλοξενία του 13χρονου, το οποίο δεν υλοποιήθηκε.

Σήμερα, δύο χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία για πολλοστή φορά συγκλονίζεται από την -όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ- βάναυση κακοποίηση ενός μωρού.

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”, κλιμάκιο του οποίου βρίσκεται σήμερα στην Πάτρα για την 1η συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή θεσμικών και εθελοντικών φορέων της περιοχής με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για την αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των φαινομένων που απειλούν τα παιδιά, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, που έχουν αναλάβει την υπόθεση του μωρού 10 μηνών».