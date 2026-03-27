Αύξηση 1,2% σημείωσε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το γ’ τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2024, έναντι αύξησης 5,6% που παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ’ τριμήνου του 2024 προς το γ’ τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων παρουσίασε μείωση κατά 3,6% το γ’ τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2024, έναντι μείωσης 0,7% που παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ’ τριμήνου του 2024 προς το γ’ τρίμηνο του 2023.

Ενώ η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) παρουσίασε αύξηση 0,5% το γ’ τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2024, έναντι αύξησης 6,1% που παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ’ τριμήνου του 2024 προς το γ’ τρίμηνο του 2023.

