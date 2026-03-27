Αν έχετε το αυτοκίνητό σας σε ακινησία και το χρειάζεστε για τις βόλτες του Πάσχα ή τις καλοκαιρινές διακοπές, σημειώστε την ημερομηνία… την 1η Απριλίου, η πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ ανοίγει τις πύλες της και φέρνει ξανά τη λύση των «αναλογικών» τελών κυκλοφορίας.

Το σύστημα είναι απλό αλλά θέλει προσοχή στις λεπτομέρειες. Η βασική ιδέα είναι ότι δεν χρειάζεται να πληρώσετε ολόκληρο το χρόνο αν σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε το ΙΧ σας μόνο για λίγο. Τα ετήσια τέλη «σπάνε» σε 12 κομμάτια και εσείς πληρώνετε μόνο τους μήνες που θα επιλέξετε.

Πόσο θα σας κοστίσει;

Για να έχετε μια εικόνα, αν τα ετήσια τέλη σας είναι 300€, ένας μήνας κυκλοφορίας θα σας στοιχίσει μόλις 25€. Αν έχετε πιο ακριβό αυτοκίνητο με τέλη στα 500€, ένα τρίμηνο θα σας βγει στα 125€, ενώ για τα μεγάλα κυβικά με τέλη 900€, το εξάμηνο διαμορφώνεται στα 450€.

Τα 3 «κλειδιά» πριν πατήσετε το κουμπί

Πριν μπείτε με τους κωδικούς Taxisnet, βεβαιωθείτε για τρία πράγματα:

Ασφάλεια

Το σύστημα είναι «έξυπνο». Αν το όχημα δεν είναι ασφαλισμένο την ώρα που κάνετε την αίτηση, η άρση ακινησίας θα μπλοκαριστεί αυτόματα.

Μία ευκαιρία για να βγει από την ακινησία

Έχετε δικαίωμα για άρση ακινησίας μόνο μία φορά το χρόνο. Αν δηλώσετε έναν μήνα και μετά αλλάξετε γνώμη, δεν μπορείτε να ξαναμπείτε στο σύστημα για να προσθέσετε κι άλλους.

Τι γίνεται με τις πινακίδες

Για όσους έχουν καταθέσει πινακίδες στην εφορία, υπάρχει ένα επιπλέον βήμα. Πρέπει να υποβληθεί αίτημα στη ΔΟΥ για την παραλαβή τους.

Προσοχή στις παγίδες

Αν το αυτοκίνητο έχει συνιδιοκτήτες, δεν αρκεί η δική σας κίνηση. Πρέπει όλοι να μπουν στο Taxisnet και να δώσουν την έγκρισή τους, αλλιώς το αίτημα θα μείνει «μετέωρο».

Τέλος, μην ξεχάσετε την ημερομηνία λήξης. Μόλις περάσει το διάστημα που πληρώσατε, πρέπει να δηλώσετε ξανά την ακινησία ψηφιακά. Αν σας σταματήσουν για έλεγχο και το διάστημα έχει λήξει, τα πρόστιμα είναι «τσουχτερά» και πολλές φορές μεγαλύτερα από τα ετήσια τέλη που προσπαθήσατε να γλιτώσετε.