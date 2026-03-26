Η διάψευση της Volkswagen ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την παραγωγή εξοπλισμού σχετικού με το ισραηλινό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Iron Dome δεν κατάφερε να ανακόψει τη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρώπη γύρω από τη στρατιωτικοποίηση της βιομηχανίας. Το δημοσίευμα των Financial Times που προηγήθηκε, ανέφερε ότι η γερμανική εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο μετατροπής της μονάδας παραγωγής στο Όσναμπρικ ώστε να κατασκευάζονται εξαρτήματα για το προηγμένο ισραηλινό σύστημα. Η Volkswagen έσπευσε να τονίσει πως δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, ωστόσο το ίδιο το γεγονός ότι η φημολογία αυτή κρίθηκε πιθανή δείχνει τη βαθιά μετατόπιση που συντελείται στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη.

Η κρίση της γερμανικής βιομηχανίας και η αναζήτηση νέων εσόδων

Η γερμανική οικονομία, που για δεκαετίες αποτελούσε τη «μηχανή» της Ευρώπης, αντιμετωπίζει πλέον σοβαρές προκλήσεις. Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας βρίσκεται υπό πίεση από τον ανταγωνισμό των κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων, τις καθυστερήσεις στην ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση της ζήτησης. Η Volkswagen ειδικά έχει δει τα περιθώρια κέρδους της να περιορίζονται, ενώ η ανάγκη για διατήρηση θέσεων εργασίας σε μεγάλες βιομηχανικές περιοχές της Γερμανίας έχει γίνει πολιτικό ζήτημα πρώτης γραμμής.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο αμυντικός τομέας εμφανίζεται ως μια εναλλακτική πηγή ανάπτυξης. Η ευρωπαϊκή αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, η ένταση με τη Ρωσία και η ανάγκη για στρατηγική αυτονομία δημιουργούν νέες ευκαιρίες για βιομηχανικούς ομίλους. Η πιθανότητα συνεργασίας με ισραηλινές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, όπως η Rafael Advanced Defense Systems, εντάσσεται σε αυτή τη λογική, ακόμη κι αν προς το παρόν διαψεύδεται επισήμως.

Η ευρωπαϊκή αναζήτηση αντιπυραυλικής προστασίας

Πίσω από την υπόθεση Volkswagen βρίσκεται ένα πολύ ευρύτερο γεωπολιτικό ζήτημα: η αδυναμία της Ευρώπης να διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και η αυξανόμενη χρήση drones και πυραύλων σε σύγχρονες συγκρούσεις έχουν αναδείξει την ανάγκη για νέες αμυντικές τεχνολογίες.

Το ισραηλινό σύστημα Iron Dome θεωρείται ένα από τα πιο αποτελεσματικά στον κόσμο για την αναχαίτιση ρουκετών μικρού και μεσαίου βεληνεκούς. Η επιτυχία του σε πραγματικές συνθήκες μάχης έχει οδηγήσει πολλές χώρες να εξετάζουν την απόκτησή του ή την ανάπτυξη παρόμοιων λύσεων. Η Γερμανία ήδη επενδύει δισεκατομμύρια ευρώ σε εξοπλιστικά προγράμματα και έχει προχωρήσει στην αγορά συστημάτων Arrow για την αντιμετώπιση βαλλιστικών απειλών.

Στροφή της βιομηχανίας προς την άμυνα

Η συζήτηση για την πιθανή εμπλοκή της Volkswagen στον αμυντικό τομέα δεν είναι αποκομμένη από μια γενικότερη τάση. Πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες επανεξετάζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, καθώς η άμυνα μετατρέπεται σε στρατηγικό κλάδο. Η συνεργασία με ομίλους όπως η Rheinmetall ή η ανάπτυξη στρατιωτικών οχημάτων και τεχνολογιών logistics αποτελούν ήδη πραγματικότητα για ορισμένους βιομηχανικούς παίκτες.

Παράλληλα, η πολιτική στήριξη των κυβερνήσεων είναι καθοριστική. Το Βερολίνο επιδιώκει να ενισχύσει την αμυντική του βιομηχανία όχι μόνο για λόγους ασφάλειας αλλά και ως εργαλείο οικονομικής ανάκαμψης. Η επένδυση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ σε στρατιωτικές και υποδομικές δαπάνες αποσκοπεί στην τόνωση της ανάπτυξης και στη διατήρηση της βιομηχανικής ισχύος της χώρας.

Ιστορικές μνήμες και σύγχρονα διλήμματα

Η πιθανότητα επιστροφής της Volkswagen σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την πολεμική βιομηχανία έχει και ισχυρό συμβολικό βάρος. Η εταιρεία ιδρύθηκε κατά την περίοδο του Τρίτου Ράιχ και κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συμμετείχε στην παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων. Σήμερα, οποιαδήποτε σύνδεση με εξοπλιστικά προγράμματα προκαλεί δημόσια συζήτηση για την ιστορική μνήμη και τον ρόλο των μεγάλων εταιρειών σε περιόδους κρίσης.

Η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Η υπόθεση αποκαλύπτει τελικά μια βαθύτερη μεταβολή: η Ευρώπη εισέρχεται σε μια εποχή αυξημένης στρατηγικής αβεβαιότητας, όπου η άμυνα και η βιομηχανική πολιτική συνδέονται στενά. Οι εξελίξεις στις διεθνείς σχέσεις, η τεχνολογική κούρσα εξοπλισμών και η ανάγκη για ενεργειακή και στρατιωτική αυτονομία αναδιαμορφώνουν το οικονομικό τοπίο.

Είτε η Volkswagen εμπλακεί τελικά είτε όχι σε τέτοια σχέδια, το ζήτημα έχει ήδη αναδείξει το βασικό ερώτημα της επόμενης δεκαετίας: μπορεί η Ευρώπη να διατηρήσει την οικονομική της ισχύ χωρίς να επενδύσει μαζικά στην άμυνα; Και αν ναι, με ποιο κόστος για το μοντέλο ανάπτυξης που οικοδομήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;