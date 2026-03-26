Ένας Ουκρανός στρατιώτης, που είχε κηρυχθεί νεκρός λόγω λανθασμένης ταυτοποίησης DNA, επέστρεψε τελικά ζωντανός στο σπίτι του, αποκαλύπτοντας μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης.

Ο Ναζάρ Νταλέτσκι, γεννημένος το 1979, μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες και αναγκάστηκε από νωρίς να εγκαταλείψει το σχολείο, κάνοντας περιστασιακές δουλειές. Το 2014, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, εντάχθηκε σε μονάδες του ουκρανικού στρατού που επιχειρούσαν στο Ντονμπάς.

Με την έναρξη της ρωσικής εισβολής, προσπάθησε να καταταγεί ξανά και τελικά έγινε δεκτός με την τρίτη προσπάθεια, παρά τα προβλήματα υγείας. Στάλθηκε άμεσα στην πρώτη γραμμή, υποσχόμενος στη μητέρα του ότι θα της τηλεφωνεί καθημερινά.

Ωστόσο, μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, η επικοινωνία διακόπηκε. Έναν χρόνο μετά, η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι είχε σκοτωθεί. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Ναζάρ φέρεται να είχε πέσει νεκρός σε επίθεση σε αυτοκινητοπομπή στο Ντόνετσκ, ενώ η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε μέσω DNA.

Η μητέρα του, Νατάλια, αν και αρχικά αμφισβήτησε την εκδοχή, αναγκάστηκε να την αποδεχτεί. Έθαψε τον γιο της σε κλειστό φέρετρο, που έφερε στρατιωτική στολή, ενώ του απονεμήθηκαν τιμές από το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Η μαρτυρία που άλλαξε τα πάντα

Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν γεμάτα πόνο. Η Νατάλια αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ δεν μπορούσε να ξεπεράσει την απώλεια. «Σε σχεδόν τέσσερα χρόνια δεν τον είδα ούτε μία φορά στον ύπνο μου», είπε, περιγράφοντας τη βαθιά της θλίψη.

Η ανατροπή ήρθε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν συγγενικό της πρόσωπο την ενημέρωσε ότι δύο πρώην αιχμάλωτοι πολέμου είχαν δει τον Ναζάρ ζωντανό στη Ρωσία.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στις αρχές και έδωσε εκ νέου δείγμα DNA. Τότε, οι αστυνομικοί τη ρώτησαν αν είχε κι άλλο παιδί, καθώς δεν μπορούσαν να εξηγήσουν την αρχική ταυτοποίηση.

Λίγο αργότερα, η αλήθεια: O Ναζάρ ήταν ζωντανός και κρατούνταν αιχμάλωτος από τον ρωσικό στρατό.

Πλέον, έχει επιστρέψει στην Ουκρανία μέσω ανταλλαγής αιχμαλώτων, χωρίς να γνωρίζει για μεγάλο διάστημα τι είχε συμβεί στην οικογένειά του. Μάλιστα, όταν του δόθηκε η δυνατότητα να τηλεφωνήσει στη μητέρα του, φοβόταν ότι θα άκουγε τα χειρότερα.

Αντί γι’ αυτό, τον περίμενε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.