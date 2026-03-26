H ιστορική βρετανική ιατρική επιθεώρηση, The Lancet, απέσυρε στις 25 Μαρτίου ένα ανυπόγραφο άρθρο του 1977 που επιχειρηματολογούσε κατά της αυστηρότερης εξέτασης για αμίαντο σε καλλυντικά με ταλκ. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αποκάλυψη ότι ο ανώνυμος συντάκτης υπήρξε πληρωμένος σύμβουλος της Johnson & Johnson και είχε μοιραστεί προσχέδια του κειμένου με την εταιρεία πριν από τη δημοσίευση.

Η απόσυρση προσθέτει μια νέα διάσταση σε μία από τις μακροβιότερες υποθέσεις ευθύνης προϊόντων στην αμερικανική νομική ιστορία. Έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση δικαστή στην Καλιφόρνια να ακυρώσει αποζημιώσεις ύψους 950 εκατ. δολαρίων από μια ιστορική καταδικαστική απόφαση κατά της εταιρείας.

Κρυφός συγγραφέας και ίχνη αλληλογραφίας

Το σχόλιο του 1977, που δημοσιεύθηκε χωρίς υπογραφή —πρακτική τυπική τότε για το The Lancet— υποστήριζε ότι η πούδρα ταλκ με αμίαντο δεν ενείχε κινδύνους για την υγεία και αντιτασσόταν σε κυβερνητικούς ελέγχους.

Οι ιστορικοί δημόσιας υγείας Ντέιβιντ Ρόσνερ και Τζέραλντ Μαρκόβιτς ειδοποίησαν το περιοδικό τον Δεκέμβριο του 2025, αφού εντόπισαν μέσω δικαστικών εγγράφων ότι το κείμενο είχε γραφτεί από τον ερευνητή καρκίνου Φράνσις J.C. Ρόου, ο οποίος πέθανε το 2007.

Οι δύο ερευνητές αποκάλυψαν αλληλογραφία που δείχνει πως ο Ρόου είχε στείλει προσχέδιο στον Γκάβιν Χίλντικ-Σμιθ, τότε διευθυντή ιατρικών υποθέσεων της J&J. Σε επιστολή του 1977, ο Ρόου έγραφε ότι είχε “λάβει υπόψη τα δύο σημεία σας στο αρχικό … με λίγο διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προτείνατε — αλλά πιστεύω ότι κάλυψα τις δύο παρατηρήσεις σας”.

«Η σύγκρουση συμφερόντων του Ρόου με την Johnson & Johnson συνιστά σαφή παραβίαση των εκδοτικών κανόνων δεοντολογίας», ανέφεραν οι συντάκτες του The Lancet στην απάντησή τους. «Αν οι τότε εκδότες γνώριζαν την κατάσταση και την αδήλωτη εμπλοκή του συγγραφέα, δεν θα είχαν δημοσιεύσει το σχόλιο».

Η απάντηση της Johnson & Johnson

Η εταιρεία χαρακτήρισε την απόσυρση μέρος “συνεχιζόμενων και υπόγειων τακτικών δικαστικής πίεσης”, επισημαίνοντας ότι το 1977 δεν υπήρχαν επίσημοι κανόνες γνωστοποίησης σύγκρουσης συμφερόντων. Υποστήριξε επίσης ότι το περιοδικό “χρησιμοποιείται” από τους δικηγόρους των εναγόντων και κατηγόρησε τους Ρόσνερ και Μαρκόβιτς για προώθηση μιας “κατασκευασμένης, για τις ανάγκες της δίκης, εκδοχής των γεγονότων”.

Ο δικηγόρος υποθέσεων προϊόντων Νέιθαν Σάχτμαν δήλωσε στο Retraction Watch ότι μπορούσε “να διακρίνει μια παρόμοια στρατηγική δημοσίων σχέσεων” και πρόσθεσε πως ένα ανυπόγραφο άρθρο πενήντα ετών “δεν θα είχε σήμερα καμία ουσιαστική βαρύτητα” σε δικαστική διαδικασία.

Οι δικαστικές μάχες συνεχίζονται

Η απόσυρση ακολούθησε την απόφαση της 16ης Μαρτίου από τη δικαστή του Ανώτερου Δικαστηρίου της Κομητείας Λος Άντζελες, Ρουθ Κουάν, η οποία ακύρωσε αποζημιώσεις 950 εκατ. δολαρίων από ετυμηγορία ύψους 966 εκατ. δολαρίων κατά της J&J στην υπόθεση θανάτου της Μέι Μουρ, που απεβίωσε από μεσοθηλίωμα το 2021. Το ποσό των 16 εκατ. δολαρίων για αποζημίωση ζημίας παρέμεινε σε ισχύ.

Η Johnson & Johnson εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περισσότερες από 67.000 εκκρεμείς αγωγές που σχετίζονται με προϊόντα ταλκ σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες.