Μια τραγωδία συγκλονίζει το Μπαγκλαντές, καθώς τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα λεωφορείο ανατράπηκε και έπεσε στον ποταμό Πάντμα, στην περιοχή Νταουλάτδια της περιφέρειας Ρατζμπάρι.

Το λεωφορείο, που μετέφερε 40 επιβάτες, επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε φέρι όταν έχασε τον έλεγχο και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 9 μέτρων.

Οι ομάδες διάσωσης έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 23 σορούς, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, έντεκα γυναίκες και έξι άνδρες, ενώ δύο γυναίκες κατέληξαν λίγη ώρα μετά την ανάσυρσή τους.

«Τα μέλη των οικογενειών τους πέθαναν, παγιδευμένα μέσα», δήλωσε μια 35χρονη αυτόπτης μάρτυρας στο AFP, περιγράφοντας τη φρίκη της στιγμής.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει τη στιγμή της πτώσης, με τις κραυγές των παρευρισκομένων να προκαλούν σοκ. Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερις μονάδες της πυροσβεστικής και 10 δύτες, με τη συνδρομή του στρατού, της ακτοφυλακής, της αστυνομίας και των τοπικών αρχών. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.