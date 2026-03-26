Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επεκτείνουν τη διαδικασία ελέγχου για τις βίζες ώστε να περιλαμβάνει έλεγχο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διαδικτυακής παρουσίας για επιπλέον κατηγορίες βίζας από τις 30 Μαρτίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Η κίνηση αυτή θα εφαρμοστεί σε αιτούντες σε αμερικανικές προξενικές αρχές στο εξωτερικό.

Οι αιτούντες σε κατηγορίες βίζας όπως οι A-3, C-3 (οικιακοί υπάλληλοι), G-5, H-3, H-4 (εξαρτώμενοι του H-3), K, Q, R, S, T και U θα υποβληθούν πλέον σε υποχρεωτικό έλεγχο της διαδικτυακής τους δραστηριότητας ως μέρος της διαδικασίας αίτησης.

Στο πλαίσιο της νέας απαίτησης, οι αιτούντες πρέπει να κάνουν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «δημόσιους» για επιθεώρηση. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα εξετάζει το περιεχόμενο των κοινωνικών μέσων, τη δραστηριότητα και άλλες διαδικτυακές παρουσίες ως μέρος των ελέγχων ιστορικού.

Λίγες βίζες ήδη υπό κοινωνικό έλεγχο

Η επέκταση αυτών των ελέγχων βασίζεται σε ένα υπάρχον σύστημα που ισχύει ήδη για φοιτητικές και ανταλλαγές βίζες (F, M, J) από τον Ιούνιο του 2025 και για βίζες H-1B και H-4 από τον Δεκέμβριο του 2025. Στο πλαίσιο αυτής της προηγούμενης εφαρμογής, οι αιτούντες σε αυτές τις κατηγορίες ήταν ήδη υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουν και να επιτρέπουν τον έλεγχο της δραστηριότητάς τους στα κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης βίζας.

Η επέκταση του κανόνα σε περισσότερους τύπους βίζας σηματοδοτεί μια ευρύτερη εφαρμογή του ίδιου πλαισίου ελέγχου σε κανάλια μετανάστευσης των ΗΠΑ.