Αυστηρότεροι κανόνες για τις αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα και ενίσχυση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας εγκρίθηκαν από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, σε απάντηση στην εκτίναξη των τιμών λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Με βάση τα νέα μέτρα, οι τιμές στα πρατήρια βενζίνης θα μπορούν να αυξάνονται μόνο μία φορά την ημέρα, στις 12:00 το μεσημέρι, ώστε να αποφεύγονται οι συνεχείς διακυμάνσεις. Αντίθετα, η μείωση των τιμών θα επιτρέπεται οποιαδήποτε στιγμή. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως και 100.000 ευρώ.

Η αυστηροποίηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στοχεύει στη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας κατά την τιμολόγηση. Σε περίπτωση απότομων αυξήσεων, οι πετρελαϊκές εταιρίες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι ανατιμήσεις είναι αντικειμενικά δικαιολογημένες. Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Καταπολέμησης Καρτέλ θα έχει τη δυνατότητα να επανεξετάζει άμεσα και να αναστέλλει αυξήσεις στις τιμές χονδρικής.

Πολιτικές αντιδράσεις και επόμενα βήματα

Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU/CSU, SPD) καθώς και οι Πράσινοι υπερψήφισαν τη νομοθεσία, αν και οι τελευταίοι επισήμαναν ότι ενισχύεται η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Αντίθετα, η Αριστερά καταψήφισε, προτείνοντας εφ’ άπαξ βοήθεια 150 ευρώ για όλους, ενώ η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί μια «προσομοίωση» μέτρων.