Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπαράγει με εντυπωσιακή ακρίβεια τη φωνή, το πρόσωπο και τις κινήσεις ενός ανθρώπου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η Δανία επιχειρεί να θέσει ένα νέο, παγκόσμιο πρότυπο προστασίας των πολιτών. Με μια πρωτοποριακή νομοθετική πρόταση, η σκανδιναβική χώρα φιλοδοξεί να κατοχυρώσει νομικά το δικαίωμα κάθε πολίτη στην ίδια του την ψηφιακή ταυτότητα.

Η πρόταση προβλέπει ότι κάθε άτομο θα έχει πλήρη κυριότητα της εικόνας, της φωνής και των βιομετρικών του χαρακτηριστικών. Εάν υιοθετηθεί, κανείς –ούτε καν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης– δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα χωρίς ρητή συγκατάθεση. Πρόκειται για μια ριζική αναδιαμόρφωση του πλαισίου πνευματικών δικαιωμάτων, που μέχρι σήμερα επικεντρωνόταν κυρίως σε έργα δημιουργίας και όχι στην ίδια την ανθρώπινη υπόσταση.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται ως απάντηση στην εκρηκτική εξάπλωση των λεγόμενων «deepfakes», δηλαδή ψηφιακών αναπαραστάσεων πραγματικών ανθρώπων που δημιουργούνται με τη βοήθεια αλγορίθμων. Τα deepfakes έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε απάτες, παραπληροφόρηση, εκβιασμούς και πολιτική χειραγώγηση, προκαλώντας έντονη ανησυχία διεθνώς.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνολογικό αλλά βαθιά κοινωνικό και πολιτικό. Η δυνατότητα αλλοίωσης της πραγματικότητας με τόσο πειστικό τρόπο απειλεί την εμπιστοσύνη στην πληροφορία, υπονομεύει τη δημοκρατική διαδικασία και δημιουργεί νέες μορφές ψηφιακής βίας. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι δημόσια πρόσωπα, δημοσιογράφοι, αλλά και απλοί πολίτες που μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο κακόβουλων ενεργειών χωρίς να έχουν τη δυνατότητα άμεσης προστασίας.

Η πρόταση της Δανίας επιχειρεί να καλύψει αυτό το νομικό κενό. Με την αναγνώριση της «ψηφιακής ταυτότητας» ως προσωπικής ιδιοκτησίας, μεταφέρει τον έλεγχο από τις εταιρείες και τις πλατφόρμες στους ίδιους τους πολίτες. Έτσι, οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση θα μπορεί να διώκεται νομικά, ενισχύοντας σημαντικά την προστασία των δικαιωμάτων.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει και τη λειτουργία της ίδιας της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης. Οι εταιρείες που αναπτύσσουν μοντέλα παραγωγής εικόνας και ήχου θα υποχρεωθούν να επανεξετάσουν τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων, ενδεχομένως υιοθετώντας πιο αυστηρούς μηχανισμούς συναίνεσης και διαφάνειας.

Δεν λείπουν, ωστόσο, και οι προβληματισμοί. Ορισμένοι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου νόμου μπορεί να αποδειχθεί περίπλοκη στην πράξη, ιδιαίτερα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον χωρίς σύνορα. Ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με το πώς θα εντοπίζονται οι παραβάσεις, ποια δικαιοδοσία θα ισχύει σε διεθνείς περιπτώσεις και πώς θα ισορροπήσει η προστασία της ιδιωτικότητας με την ελευθερία της έκφρασης.

Παρά τις προκλήσεις, η πρωτοβουλία της Δανίας αναδεικνύει μια κρίσιμη τάση: την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από τη νομοθεσία, τα κράτη καλούνται να βρουν τρόπους να προστατεύσουν τους πολίτες χωρίς να ανακόψουν την καινοτομία.

Η συζήτηση που ανοίγει δεν αφορά μόνο τη Δανία, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Σε μια εποχή όπου η ανθρώπινη παρουσία μπορεί να αντιγραφεί, να αλλοιωθεί και να διαδοθεί με πρωτοφανή ταχύτητα, το ερώτημα «ποιος κατέχει την ταυτότητά μας» αποκτά νέα, επείγουσα σημασία.