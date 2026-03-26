Σε μια σεζόν όπου ο Άρης είχε τρεις επιθετικούς μέχρι τον Ιανουάριο και τέσσερις μετά την προσθήκη του Κριστιάν Κουαμέ, ο ρόλος του Λορέν Μορόν δεν παρουσίασε ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις.

Ήταν μια χρονιά στην οποία ο Άρης επιδίωξε να αυξήσει τον ανταγωνισμό στη θέση του επιθετικού, ωστόσο στην πράξη κατέληξε ξανά να βασίζεται στον Ισπανό που είναι και ο τρίτος σε χρόνο συμμετοχής φέτος, πίσω από τους Τεχέρο και Ράτσιτς. Μόνο που αυτή τη φορά, η σεζόν εξελίχθηκε αρνητικά για τον ίδιο, καθώς κατέγραψε μόλις τέσσερα γκολ στην κανονική διάρκεια. Η πιο χαμηλή του επίδοση με τα κιτρινόμαυρα.

Οι τραυματισμοί των Καντεβέρε και Αλφαρέλα κατέστησαν τον Μορόν ουσιαστικά μονόδρομο για μεγάλο διάστημα. Αυτό, όμως, δεν ίσχυε στις τελευταίες αγωνιστικές, όπου υπήρχαν διαθέσιμοι οι Κουαμέ και Αλφαρέλα, ενώ επέστρεψε και ο Καντεβέρε. Παρ’ όλα αυτά, ο Μορόν διατήρησε τη θέση του βασικού τόσο απέναντι στον Πανσερραϊκό όσο και κόντρα στον ΟΦΗ.

Σε αυτά τα δύο παιχνίδια, ο απολογισμός του ήταν μόλις τρεις τελικές προσπάθειες, με την παρουσία του ειδικά στο ματς με τους Κρητικούς να προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό. Αυτό συνδέθηκε και με την επιλογή του Μιχάλη Γρηγορίου να παρατάξει την ομάδα με δύο επιθετικούς. Μια απόφαση που μπορεί να είχε λογική βάση, αλλά δεν απέδωσε για τον φετινό Άρη, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενη δοκιμή με τον Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Έλληνας τεχνικός φαίνεται να συνεχίζει να ποντάρει στην αποδεδειγμένη εκτελεστική ικανότητα του Μορόν. Ωστόσο, εδώ και καιρό είναι εμφανές ότι ο Ισπανός δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ενώ ούτε η ομάδα δείχνει ικανή να τον στηρίξει αποτελεσματικά.

Η επιμονή στη χρησιμοποίησή του μοιάζει πλέον να ξεπερνά τα όρια της προσπάθειας «αφύπνισης» και να μετατρέπεται σε πίεση προς τον ίδιο να αποδώσει σε επίπεδα που φέτος δεν δείχνει να μπορεί να φτάσει. Μια κατάσταση που μάλλον λειτουργεί επιβαρυντικά, τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα.

Με όλους τους επιθετικούς πλέον διαθέσιμους, δεν αποκλείεται ο Γρηγορίου να προχωρήσει σε αλλαγές ενόψει των πλέι οφ, ενδεχομένως αφήνοντας τον Μορόν εκτός αρχικού σχήματος. Οι προθέσεις του αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, καθώς η ομάδα μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για την πρεμιέρα των θέσεων 5-8 στη Λιβαδειά.