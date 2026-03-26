24.650.472€ στις ΠΑΕ της Super League,

3.462.730,50€ στις ΠΑΕ της Super League 2,

5.052.965,10€ στις ΚΑΕ της Basket League,

2.987.456€ στα ΤΑΑ της Volley League,

ενώ παρακρατήθηκαν από ΠΑΕ και ΚΑΕ 1.085.725,82€, κατ’ εφαρμογή του νόμου 5176/2025, λόγω οφειλών τους σε Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, στα οποία αποδόθηκε το αντίστοιχο ποσό προς αξιοποίηση αναβάθμισης των εγκαταστάσεών τους, αλλά και 109.850,58€ κατόπιν οριστικής καταδικαστικής απόφασης εναντίον δύο ΠΑΕ της Super League 2, που είχαν παραπεμφθεί στο αρμόδιο όργανο της ΕΠΟ από την Εθνική Αρχή Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ).

37.349.200€ και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, όπως στον επαγγελματικό, που καταβλήθηκαν προχθές Τρίτη.

2.801.600€ στις Οργανωτικές Επιτροπές

Motorsport Greece (με το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις), 1.122.000€,

Cycling Greece (με τον ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας), 1.029.600€

Diving Greece (με τις διεθνείς διοργανώσεις ελεύθερης κατάδυσης), 450.000€

Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ», 200.000€

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, υπογράμμισε:

«Οι δεσμεύσεις μας, για ουσιαστική στήριξη του ελληνικού αθλητισμού, καθημερινά γίνονται πράξεις, τόσο με τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, την αντιμετώπιση της βίας, τα εκατοντάδες έργα αναβάθμισης εγκαταστάσεων που εξελίσσονται σε όλη τη χώρα και, βέβαια, με την πρωτοφανή αύξηση των πόρων που διοχετεύονται στο κύτταρο του αθλητισμού, στα 6.452 νόμιμα σωματεία στο e–Kouros.

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, γενναία αύξηση κατά 21,21% της ετήσιας χρηματοδότησής τους (από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών του στοιχήματος), με επιπλέον 14 εκατ., φτάνοντας στα 80 εκατ. από 66 εκατ., τα οποία διοχετεύονται απευθείας στις ομάδες του ερασιτεχνικού και του επαγγελματικού αθλητισμού μας, αποδεικνύει περίτρανα ότι στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουμε θέσει τον Αθλητισμό μας σε ουσιαστική προτεραιότητα.

Με σταθερό σχέδιο και σαφή βούληση υλοποιούμε: στηρίζουμε αθλητές, αθλήτριες, σωματεία και συνολικά το αθλητικό οικοδόμημα της χώρας».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 37,35 ΕΚΑΤ. ΣΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Με τα 37,35 εκατ. στον ερασιτεχνικό αθλητισμό (6 εκατ. περισσότερα από το 2025) στηρίζονται και ενισχύονται 6.452 ερασιτεχνικά σωματεία, όλων των αθλημάτων σε όλη τη χώρα, ενδυναμώνοντας περισσότερο τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα –ιδιαίτερα τα 22 εθνικών κατηγοριών ανδρών και γυναικών-, τις αναπτυξιακές κατηγορίες και τις 39 ερασιτεχνικές ομάδες από 23 σωματεία, που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ανδρών και γυναικών,

ενώ τις προσεχείς ημέρες θα κατανεμηθούν και 11.204.760€ για

τις εθνικές μας ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών, όλων των Ομοσπονδιών (Ολυμπιακών αθλημάτων και μη, αλλά και Παραολυμπιακών Αθλημάτων),

την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, για τις προΟλυμπιακές και προΠαραολυμπιακές ομάδες μας.

Στα κριτήρια ενίσχυσης εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη η νησιωτικότητα ως προτεραιότητα, όπως είχε δεσμευτεί ο κ. Βρούτσης από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του!

Τα σωματεία ανά την Επικράτεια που εδρεύουν σε νησιά (και δεν έχουν οδική σύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα), όπως π.χ. οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, του Ιονίου -πλην της Λευκάδας- η Λέσβος, η Σάμος, οι Σποράδες, η Κρήτη κλπ, λαμβάνουν προσαύξηση 60% στη μοριοδότηση για τη χρηματοδότησή τους.

Επιπλέον, σωματεία νησιών με λιγότερους από 3.100 κατοίκους λαμβάνουν προσαύξηση 30% στα ποσά τους.

Να σημειωθεί ότι για τα σωματεία ΑμεΑ ισχύει προσαύξηση 50% και το μίνιμουμ ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 1.700€, ενώ για όλα τα άλλα σωματεία προσδιορίστηκε στα 1.000€

Α. ΤΑ 6.452 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ E–KOUROS2025 ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ 14.566.188€

Για τον υπολογισμό του ποσού που λαμβάνει έκαστο ερασιτεχνικό σωματείο, με ελάχιστο ποσό βάσης τα 1.000€, ή τα 1.700€ εφόσον εδρεύει σε νησί με λιγότερους από 3.100 κατοίκους ή πρόκειται για σωματείο ΑΜΕΑ, λαμβάνονται υπόψιν, μεταξύ άλλων, τα εξής κριτήρια:

ο αριθμός των αθλημάτων που καλλιεργεί και για τα οποία έχει λάβει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση (50 μονάδες για κάθε άθλημα),

ο αριθμός των προπονητών που απασχολεί, όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων (25 μονάδες για κάθε προπονητή),

ο αριθμός των αθλητών που είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο, όπως αυτός είναι δηλωμένος στο e-kouros. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των αθλητών δεν δύνανται να ξεπερνά τους 50 ανά δηλωμένο προπονητή (1 μονάδα για κάθε αθλητή),

τα ετήσια έξοδα του σωματείου, όπως αυτά αποτυπώνονται στον απολογισμό, ο οποίος είναι δηλωμένος στο e-kouros (0.001 μονάδα ανά ευρώ εξόδων).

Αφού αθροισθεί ο αριθμός των μονάδων όλων των δικαιούχων σωματείων, το σύνολο που προκύπτει διαιρείται με το συνολικό ποσό που αναλογεί στα ερασιτεχνικά σωματεία, ούτως ώστε να προκύψει η αξία της μίας μονάδας. Ακολούθως, η αξία που θα προκύψει από την διαίρεση, πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες εκάστου σωματείου, ώστε να προκύψει το συνολικό ποσό που εκείνο λαμβάνει.

Β. ΣΤΑ 22 ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ 9.710.792€

Γ΄ Εθνική Ποδόσφαιρο Ανδρών 825.417,32€

Α’ Εθνική Ποδόσφαιρο Γυναικών 776.863,36€

Β’ Εθνική Ποδόσφαιρο Γυναικών 267.046,78€

Α’ Εθνική Ποδόσφαιρο Σάλας Ανδρών 145.661,88€

Β’ Εθνική Ποδόσφαιρο Σάλας Ανδρών 48.553,96€

Α’ Εθνική Ποδόσφαιρο Σάλας Γυναικών 48.553,96€

Α2 Μπάσκετ Ανδρών 485.539,60€

Α1 Μπάσκετ Γυναικών 776.863,36€

Α2 Μπάσκετ Γυναικών 339.877,72€

Α2 Βόλεϊ Ανδρών 291.323,76€

Α1 Βόλεϊ Γυναικών 873.971,28€

Α2 Βόλεϊ Γυναικών 242.769,80€

Α1 Πόλο Ανδρών 1.165.295,04€

Α2 Πόλο Ανδρών 218.492,82€

Α1 Πόλο Γυναικών 873.971,28€

Α2 Πόλο Γυναικών 218.492,82€

Α1 Χάντμπολ Ανδρών 922.525,24€

Α2 Χάντμπολ Ανδρών 218.492,82€

Α1 Χάντμπολ Γυναικών 631.201,48€

Α2 Χάντμπολ Γυναικών 194.215,84€

Α’ Εθνική Μπάσκετ με Αμαξίδιο 97.107,92€

Β’ Εθνική Μπάσκετ με Αμαξίδιο 48.553,96€

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό ποσό για κάθε κατηγορία, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες, υπολογίζεται επί συμμετοχής τουλάχιστον 12 ομάδων.

Σε περίπτωση που συμμετέχουν λιγότερες των 12 ομάδων, τότε η κατηγορία λαμβάνει αναλογικά μειωμένο ποσό, σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν (π.χ. εάν συμμετέχουν εννέα ομάδες, λαμβάνει τα 9/12 του ποσού που της αναλογεί).

Επιπλέον, το 7% του συνολικού ποσού που αναλογεί σε κάθε ερασιτεχνική κατηγορία, καταβάλλεται για τη διοργάνωση των πρωταθλημάτων στην αντίστοιχη Ομοσπονδία, εφόσον έχει ανταποκριθεί -με την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων- στο σύστημα αξιολόγησης «Χίλων», κάτι που δεν έχει πράξει η ΕΠΟ, παρά τη συμμετοχή 6 εθνικών κατηγοριών της.

Έτσι, καταβάλλονται σε

ΚΟΕ (4 εθνικές κατηγορίες), 173.337,64€

ΟΧΕ (4 εθνικές κατηγορίες), 137.650,48€

ΕΟΚ (3 εθνικές κατηγορίες), 112.159,65€

ΕΟΠΕ, (3 εθνικές κατηγορίες) 98.564,24€

ΟΣΕΚΑ, (2 εθνικές κατηγορίες) 10.196,33€

Γ. 23 ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ 39 ΟΜΑΔΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ 1.867.460€

Ο υπολογισμός του ποσού που λαμβάνουν οι 39 δικαιούχες ερασιτεχνικές ομάδες (προερχόμενες από 23 σωματεία), οι οποίες συμμετείχαν φέτος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γίνεται με βάση τις μονάδες που συγκεντρώνουν, ως εξής:

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες δυναμικότητας:

1η κατηγορία (Champions League, Κύπελλο Πρωταθλητριών, Euroleague κλπ)

2η κατηγορία (Europa Cup, Κύπελλο Κυπελλούχων κλπ)

3η κατηγορία αποτελούν οι λοιπές ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με την συμμετοχή της κάθε ομάδα λαμβάνει αυτομάτως μπόνους:

10 μονάδες για την 1η κατηγορία

08 μονάδες για τη 2η κατηγορία

06 μονάδες για την 3η κατηγορία

Όσα πρωταθλήματα (π.χ., Α’ Εθνική Γυναικών, Ποδόσφαιρο Σάλας) συμμετέχουν υποχρεωτικά σε μία μόνο ευρωπαϊκή διοργάνωση και μόνο με έναν εκπρόσωπο, κατατάσσονται στην 3η κατηγορία.

Για κάθε αγώνα στον οποίο συμμετέχει η ομάδα, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, συγκεντρώνει ακόμα μία μονάδα.

Επιπλέον λαμβάνει ως επιβράβευση το μισό του αρχικού μπόνους συμμετοχής, εφόσον συμμετάσχει σε τελικό διοργάνωσης και αν κατακτήσει τη διοργάνωση, επιπρόσθετα το αρχικό μπόνους συμμετοχής.

Ανάλογα με τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε ομάδα, υπολογίζεται το ποσό που της αναλογεί, επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Αφού αθροισθούν οι μονάδες όλων των ομάδων, διαιρούνται με το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, ώστε να προκύψει από την διαίρεση η αξία της μίας μονάδας. Στην συνέχεια, το ποσό που προκύπτει ως αξία μονάδας, πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες κάθε ομάδας, ώστε να προκύψει το ποσό που δικαιούται.

Κι επειδή οι Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις και η συμμετοχή ορισμένων ομάδων μας συνεχίζονται, διανεμήθηκαν τώρα 1.493.968€ (το 80% του συνολικού ποσού των 1.867.460€) και το υπόλοιπο 20% (373.492€), με τον τελικό προσδιορισμό της αξίας κάθε μονάδας, θα καταβληθεί τον Ιούλιο, μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Κατόπιν όλων αυτών, η βάση των 1.000€ καταβάλλεται σε 983 σωματεία (15,24%) από τα 6.452 δικαιούχα, ενώ

2.923 σωματεία (45,30%) λαμβάνουν από 1.001-1.700€

1.432 σωματεία (22,19%) λαμβάνουν από 1.701-3.000€

539 σωματεία (8,35%) λαμβάνουν από 3.001-5.000€

283 σωματεία (4,39%) λαμβάνουν από 5.001-10.000€

201 σωματεία (3,12%) λαμβάνουν από 10.001-25.000€

30 σωματεία (0,46%) λαμβάνουν από 25.001-50.000€

35 σωματεία (0,54%) λαμβάνουν από 50.001-100.000€

17 σωματεία (0,26%) λαμβάνουν από 100.001-200.000€

5 σωματεία (0,08%) λαμβάνουν από 200.001-400.000€

4 σωματεία (0,06%) λαμβάνουν από 400.001-701.000€

«Πρωταθλητής»… οικονομικών στα ερασιτεχνικά σωματεία ο ΠΑΟΚ με χρηματοδότηση 700.589,06€ και ακολουθούν οι:

Ολυμπιακός, 675.133,89€

Παναθηναϊκός, 494.741,58€

ΑΕΚ, 416.907,93€

Πανιώνιος ΓΣ, 353.235,93€

ΝΟ Βουλιαγμένη, 302.903,94€

Αθηναϊκός, 253.652,69€

ΝΟ Χανίων, 224.513,69€

ΑΝΟ Γλυφάδα, 208.429,99€

Εθνικός Πειραιά, 187.305,67€

Άρης Θεσσ., 151.602,24€

ΟΦΗ, 148.016,07€

Ηλυσιακός, 142.401,17€

Δράμα 1986, 121.520,95€

Απόλλων Σμύρνης, 116.864,87€

ΟΦΝΙ, 114.496,34€

ΧΑΝΘ, 112.193,99€

Διομήδης Άργους, 106.412,08€

Ηλιούπολη, 104.826,48€

Μίλωνας, 104.304,62€

ΝΟ Χίου, 104.056,14€

ΑΣΕ Δούκα, 103.779,42€

ΠΑΣ Γιάννινα, 102.419,48€

ΕΣΝ Βριλησσίων, 101.889,71€

Πρωτέας Βούλας, 100.366,79€

Ηρακλής Θεσσ., 100.058,65€

Τα σωματεία που καλλιεργούν τα περισσότερα αθλήματα, με την απαιτούμενη Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, είναι τα εξής:

Παναθηναϊκός, με 22 αθλήματα (54 προπονητές, 3.144 αθλητές/τριες)

AEK, με 22 αθλήματα (27 προπονητές, 1.732 αθλητές/τριες)

ΠΑΟΚ, με 19 αθλήματα (33 προπονητές, 3.747 αθλητές/τριες)

Ολυμπιακός, με 18 αθλήματα (49 προπονητές, 2.024 αθλητές/τριες)

Άρης Νίκαιας, με 17 αθλήματα (29 προπονητές, 1.227 αθλητές/τριες)

Πανσερραϊκός, με 17 αθλήματα (18 προπονητές, 1.237 αθλητές/τριες)

Άρης Θεσσ., με 15 αθλήματα (32 προπονητές, 2.518 αθλητές/τριες)

ΧΑΝΘ, με 15 αθλήματα (29 προπονητές, 859 αθλητές/τριες)

Πανελλήνιος, με 15 αθλήματα (20 προπονητές, 917 αθλητές/τριες)

Πανιώνιος, με 13 αθλήματα (30 προπονητές, 1.897 αθλητές/τριες)

Ηρακλής Θεσσ., με 12 αθλήματα (23 προπονητές, 2.506 αθλητές/τριες)

Ηλιούπολη, με 12 αθλήματα (19 προπονητές, 1.410 αθλητές/τριες)

Ιωνικός ΑΟ, με 11 αθλήματα (17 προπονητές, 955 αθλητές/τριες)

Νίκη Βόλου, με 11 αθλήματα (14 προπονητές, 1.136 αθλητές/τριες)

Εθνικός Αλεξ., με 11 αθλήματα (9 προπονητές, 670 αθλητές/τριες)

ΟΦΗ, με 10 αθλήματα (33 προπονητές, 1.324 αθλητές/τριες)

Μίλωνας, με 10 αθλήματα (21 προπονητές, 1.267 αθλητές/τριες)

Σημειώνεται ότι από τα ερασιτεχνικά σωματεία (όπως τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ) παρακρατήθηκαν συνολικά 347.419,48€, κατ’ εφαρμογή του νόμου 5176/2025, λόγω οφειλών τους σε Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, στα οποία αποδόθηκε το αντίστοιχο ποσό προς αξιοποίηση αναβάθμισης των εγκαταστάσεών τους!

Επίσης, τα αναλογούντα ποσά δεν καταβλήθηκαν σε 54 σωματεία (από τα 6.452), διότι δεν ανέβαζαν στη Διαύγεια τα εκ του νόμου προβλεπόμενα, ενώ άλλα 5 σωματεία πρέπει να διορθώσουν τους δηλωμένους λανθασμένα λογαριασμούς IBAN τους, για να λάβουν κι εκείνα την χρηματοδότηση.