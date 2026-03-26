Ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη με παρουσιαστή τον Ρίο Φέρντιναντ στο πλαίσιο της σειράς «Rio Ferdinand Presents», μοιράστηκε αναμνήσεις αλλά μία πληγή η οποία παραμένει ανοιχτή. Όταν η κουβέντα έφτασε στον Ντιέγκο Μαραντόνα ο τόνος άλλαξε. Η απάντηση στον γιατί έγινε αυτό ήταν άμεση: «Πέθανε μόνος. Κανείς δεν ήταν μαζί του. Πέθανε σαν σκυλί».

Ειπώθηκαν βαριές κουβέντες που αποτυπώνουν μία κοινή ενοχή: «Δεν έφταιγε κανείς», διευκρίνισε, πριν δείξει ένα περιβάλλον χωρίς όρια: «Κανείς δεν του έλεγε όχι όταν ήταν νέος. Όλα ήταν εντάξει. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος»

Τι αποκάλυψε ο Μπατιστούτα

Η συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο Youtube ξεκίνησε με ένα πολύ εύθυμο κλίμα με το κλασικό δίλημμα Μέσι η Μαραντόνα. Ο άλλοτε επιθετικός της Φιορεντίνα δεν απέφυγε να απαντήσει. «Ο Ντιέγκο και ο Λιονέλ είναι διαφορετικοί. Ο Μέσι έχει πετύχει 1.000 γκολ και ο Μαραντόνα 200. Ο Μέσι είναι ήρεμος τύπος, ο Μαραντόνα δεν ήταν». Ολοκλήρωσε την σκέψη του λέγοντας :«Ο Μαραντόνα ήταν και είναι ο καλύτερος, γιατί μπορούσε να παίξει, μπορούσε να ελέγχει τον διαιτητή, τους αντιπάλους, ήταν ικανός να κάνει απίστευτα πράγματα. Ο Μέσι μπορεί να το κάνει, αλλά νομίζω ότι δεν έχει το ίδιο χάρισμα».

🇦🇷⚠️🗣️ Atención a esta cruda reflexión de Gabriel Batistuta sobre la muerte de Diego Maradona, en charla con Rio Ferdinand: “Es una lástima porque fue una gran persona. Murió solo, nadie estuvo con él. Murió como un perro. No hicimos mucho por él, para protegerlo. Es algo que… pic.twitter.com/hEWgTJMrRk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 25, 2026

Μέσα στην αναδρομή στο παρελθόν του ο Μπατιστούτα ανέφερε και την προσωπική του ιστορία για τον Μαραντόνα. Για την αφίσα στο δωμάτιο του πριν καν αγαπήσει το ποδόσφαιρο, μέχρι την στιγμή που μοιράστηκαν τα ίδια αποδυτήρια.Και εκείνο το ντεμπούτο στο Μουντιάλ του 1994, με τρία γκολ απέναντι στην εθνική μας ομάδα, την ημέρα που ο Ντιέγκο πέτυχε το τελευταίο γκολ του με την Αργεντινή.

Τέλος, η συνέντευξη άγγιξε και τη ζωή του μετά το ποδόσφαιρο. Τον πόνο που τον ταλαιπωρούσε για χρόνια, σε σημείο να μην μπορεί να κοιμηθεί. Την επέμβαση στον αστράγαλο το 2019. Και μια φράση που τα εξηγεί όλα: «Απλώς κόψτε το πόδι».

«Δεν ήθελα άλλο πόνο, ποτέ ξανά. Δεν έχει σημασία αν έχεις δύο πόδια ή δύο προσθετικά. Δεν ήθελα πόνο. Όλα για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε τόσα πολλά, αλλά μου πήρε και πάρα πολλά», συμπλήρωσε.