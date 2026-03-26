Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν επί των Ντάλας Μάβερικς με σκορ 142-135. Κορυφαίος παίκτης για άλλη μια φορά ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς ο οποίος σημείωσε 23 πόντους, 21 ριμπάουντ και 19 ασίστ φτάνοντας τα 30 triple-double τη φετινή σεζόν στο NBA.

Ο Γιόκιτς με κροκς Minions

Ωστόσο, ο Γιόκιτς δεν ξεχώρισε μόνο εντός του παρκέ, αλλά και στην συνέντευξη τύπου με ένα ιδιαίτερο παπούτσι.

Επέλεξε να βάλει κρόκς με σχέδιο Minios μιας και δεν έχει κρύψει την αγάπη του για το συγκεκριμένο καρτούν. Οι χρήστες των social media αποθεώνουν τον «Τζόκερ», αφού ουκ ολίγες φορές τον έχουν παρομοιάσει  με τον Γκρου απο την συγκεκριμένη σειρά ταινιών.

