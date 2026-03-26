Ο Γιόκιτς με κροκς Minions

Nikola Jokic doing postgame in Minions Crocs after dropping 23 PTS, 21 REB, and 19 AST 😂😂 pic.twitter.com/6qg3Fs7jnJ — Hater Report (@HaterReport) March 26, 2026

Ωστόσο, ο Γιόκιτς δεν ξεχώρισε μόνο εντός του παρκέ, αλλά και στην συνέντευξη τύπου με ένα ιδιαίτερο παπούτσι.

Επέλεξε να βάλει κρόκς με σχέδιο Minios μιας και δεν έχει κρύψει την αγάπη του για το συγκεκριμένο καρτούν. Οι χρήστες των social media αποθεώνουν τον «Τζόκερ», αφού ουκ ολίγες φορές τον έχουν παρομοιάσει με τον Γκρου απο την συγκεκριμένη σειρά ταινιών.