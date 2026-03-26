Αστροναύτης της NASA προκάλεσε το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου, όταν δημοσίευσε φωτογραφία ενός παράξενου αντικειμένου με «πλοκάμια» που φαίνεται να αναπτύσσεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Ο Ντον Πέτιτ κατέγραψε την εικόνα κατά τη διάρκεια της αποστολής του στο Διάστημα, από τις 23 Σεπτεμβρίου 2024 έως τις 18 Απριλίου 2025. Η φωτογραφία προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι απεικόνιζε ένα μυστηριώδες αυγό με μαύρα πλοκάμια.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, αποδείχθηκε πολύ πιο απλή. Το σχεδόν στρογγυλό αντικείμενο με τα «πλοκάμια» δεν ήταν τίποτε άλλο από μία… πατάτα.

Η παρουσία μιας πατάτας στο διάστημα δεν είναι τυχαία. Οι επιστήμονες της NASA εξετάζουν εδώ και χρόνια τη δυνατότητα καλλιέργειας τροφίμων σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας, και οι πατάτες θεωρούνται από τα πλέον αποδοτικά φυτά για τέτοιες αποστολές.

Τα περίεργα «πλοκάμια» που φαίνονται στη φωτογραφία ήταν στην πραγματικότητα ρίζες, οι οποίες αναπτύχθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις λόγω της έλλειψης βαρύτητας.

Οι αστροναύτες του ISS καλλιεργούν φρούτα, λαχανικά και λουλούδια, προκειμένου να δοκιμάσουν τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στο μέλλον στους ανθρώπους να παράγουν τροφή σε μεγάλα διαστημικά ταξίδια.

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός λειτουργεί ως εργαστήριο επιστήμης και μηχανικής αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 80 δισ. λίρες) και βρίσκεται σε τροχιά 400 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη, σύμφωνα με τη dailymail.co.uk.

Η NASA δαπανά περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια (2,4 δισ. λίρες) ετησίως για τη λειτουργία του προγράμματος, ενώ μέχρι σήμερα συνολικά 244 άτομα από 19 χώρες έχουν επισκεφθεί τον σταθμό.