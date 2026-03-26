Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται νέες καταγγελίες σε βάρος του γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Την ώρα που οι καταγγελίες σε βάρος του πληθαίνουν, ο ίδιος ισχυρίζεται, ότι δέχεται έναν «πόλεμο» λάσπης. Πρόσωπα ωστόσο που αγόρασαν πανάκριβους πίνακες ως γνήσιους από τον γκαλερίστα, τώρα αναρωτιούνται, εάν έχουν πέσει θύματα απάτης. «Έχω και απόδειξη και πιστοποιητικό γνησιότητας από τον ίδιον. Αλλά δεν ξέρω αν είναι γνήσιος ο πίνακας. Από την εκπομπή το πήραμε. Του Μυταρά είναι. Τρία χιλιάρικα. Έχει την υπογραφή κάτω, Μυταράς. Το πήραμε. Αλλά τώρα άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και κοιτάμε…», είπε καταγγέλλουσα στο MEGA.

Την ίδια στιγμή, ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες σε βάρος του και για κοσμήματα, που όπως λένε, έδωσαν στην γκαλερί του χωρίς να λάβουν πίσω χρήματα. «Κάποια στιγμή μου λένε “είναι παρακρατημένα τα πράγματα από πελάτες” και όταν θα τους πληρώσουν, θα μου στείλουν στον λογαριασμό το ποσό. Περάσαν από το ’23, τρία χρόνια και η αιτιολογία πάντα ήταν “ε δεν τελείωσε, δεν τελείωσε, περίμενε και περίμενε”. Όταν του είπα “δώστε τα μου πίσω” λέει “όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα”».

Παρόμοια η καταγγελία και μίας άλλης γυναίκας που υποστηρίζει πως πήρε ελάχιστα χρήματα, συγκριτικά με όσα κοσμήματα έδωσε. «Το πήρε με 1.000 ευρώ, “μαύρα” έτσι; Δεν μου έδωσε τίποτα. Από τα 3.500 χιλιάδες, μου έδωσε 1.000 ευρώ. Χωρίς να μου δώσει απόδειξη, χωρίς τίποτα. “Μαύρα”. Δεν έχει ενσυναίσθηση καμία. Είναι ένας ψυχρός άνθρωπος, ας πούμε, στις διαπραγματεύσεις».

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης επιμένει, ότι πρόκειται για «πόλεμο» λάσπης, με στόχο να πληγεί η δημόσια εικόνα του. «Δεν εξαπάτησα κανέναν και στη δικογραφία δεν βλέπω κάποια επίσημη καταγγελία πελάτη μου, που να υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε. Τα έργα που βρέθηκαν στην ιδιοκτησία μου, δεν ήταν προς πώληση. Ήταν παρατημένα, σκονισμένα και εγκαταλελειμμένα στην αποθήκη, από την εποχή που ζούσαν οι γονείς μου» υποστήριξε στην απολογία του.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τους δικηγόρους του έχουν δεσμευτεί όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του.

Ανακοίνωση του Μουσείου «Αλέκος Φασιανός»

Αντίδραση υπήρξε και από την οικογένεια του αείμνηστου ζωγράφου Αλέκου Φασιανού, καθώς όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μουσείου, έχει διαπιστωθεί, ότι δύο έργα που έχουν προβληθεί ως πίνακες του Φασιανού, είναι πλαστοί. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το Μουσείο “Αλέκος Φασιανός”, σε συνέχεια πρόσφατων περιστατικών που αφορούν στη διακίνηση πλαστών έργων Ελλήνων ζωγράφων και ειδικότερα έργων που αποδίδονται στον Αλέκο Φασιανό, γνωστοποιεί τα ακόλουθα. Έχει περιέλθει σε γνώση του μουσείου η ύπαρξη τουλάχιστον δύο έργων, τα οποία, βάει του ελέγχου της δέουσας επιμέλειας δεν αναγνωρίζονται ως γνήσια έργα του καλλιτέχνη. Περαιτέρω, εντός του έτους 2026, το μουσείο προέβη σε έγγραφη ενημέρωση προς ιδιοκτήτη χώρου τέχνης αναφορικά με έργο αποδιδόμενο στον Αλέκο Φασιανό, το οποίο εκτίθετο σε βιτρίνα στο Κολωνάκι. Το μουσείο επισημαίνει ότι η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προστασίας του έργου και της καλλιτεχνικής κληρονομιάς του Αλέκου Φασιανού, ενώ για το ζήτημα έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες Αρχές».

Νομικά κατά του γκαλερίστα στρέφεται η κόρη του Γαΐτη

H κόρη του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου, Γιάννη Γαΐτη, έκανε επίσης παρέμβαση, με την ίδια να δηλώνει, ότι εντοπίστηκαν 8 πλαστοί πίνακες του πατέρα της. Συγκεκριμένα, λέει: «Σήμερα δήλωσα παράταση για την υποστήριξη κατηγορίας στην 23η Ανακριτήρια Αθηνών με τον δικηγόρο μου Στέλιο Γκαρίπη. Με λύπη μου διαπίστωσα πως κατασχέθηκαν πέντε πλαστοί πίνακες από το σπίτι του κυρίου Τσαγκαράκη και τουλάχιστον τρεις πλαστοί πίνακες παρουσιάστηκαν στις εκπομπές του. Είμαι στη διάθεση της ανακρίτριας για ότι χρειαστεί όσον αφορά την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των έργων του πατέρα μου».