Πριν περάσουν 24 ώρες από τη μεγαλειώδη παρέλαση για την 25η Μαρτίου στην Αθήνα, οι Έλληνες πιλότοι έπιασαν δουλειά.

Απογειώθηκαν ξανά, αυτή τη φορά με κατεύθυνση το Αιγαίο, όπου οι Τούρκοι με πολεμικά και κατασκοπευτικά αεροσκάφη, παραβιάσαν τον εθνικό μας εναέριο χώρο.

Τα ελληνικά μαχητικά με το που έφτασαν στην περιοχή, έτρεψαν σε φυγή τα τουρκικά και δεν χρειάστηκε να εμπλακούν σε αερομαχίες.

Τι συνέβη στο Αιγαίο

Τουρκικά F-16 προχώρησαν σήμερα, Πέμπτη (26.03.2026), σε άσκηση στο Αιγαίο, εντός του FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσουν σχέδια πτήσης, αμφισβητώντας για ακόμη μια φορά την ελληνική δικαιοδοσία και παραβιάζοντας τον εθνικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία είχε αιτηθεί άδεια για την πραγματοποίηση της άσκησης. Η Αθήνα έδωσε το «ΟΚ», θέτοντας ως προϋπόθεση την κατάθεση σχεδίων πτήσης και την αποφυγή παραβίασης του ελληνικού εναέριου χώρου, στα 10 ναυτικά μίλια.

Ωστόσο, η Άγκυρα απέρριψε τους όρους αυτούς και τέσσερα τουρκικά F-16 προχώρησαν κανονικά στην άσκηση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, χωρίς να τηρήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά μαχητικά προέβησαν σε δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών και δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Παραβιάσεις και από UAV και CN-235

Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου η ελληνική πλευρά είχε εγκρίνει πτήση τουρκικών UAV υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τα μαχητικά. Παρά ταύτα, η Τουρκία αγνόησε ξανά τις δεσμεύσεις και τα UAV προχώρησαν σε τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Την ίδια ώρα, τουρκικό αεροσκάφος τύπου CN-235 πραγματοποίησε μία παράβαση και επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στην ίδια περιοχή.

Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ.