Με θεατρικά δρώμενα, χορό και τραγούδι, ο καλλιτεχνικός κόσμος εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο για την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών (ΑΣΠΤ), το οποίο ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για ένα νομοσχέδιο-«φάντασμα» που, αντί να επιλύει το χρόνιο αίτημα για ανωτατοποίηση των σπουδών τους, υποβαθμίζει περαιτέρω το καθεστώς των καλλιτεχνών. Καταγγέλλουν ότι η ΑΣΠΤ αναγνωρίζει μόνο δύο έτη σπουδών από τα τρία ή τέσσερα που έχουν διανύσει οι απόφοιτοι των ανώτερων σχολών, ενώ ο αριθμός των εισακτέων παραμένει προκλητικά μικρός, ωθώντας τη νεολαία προς την ιδιωτική εκπαίδευση.

«Καμία ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας»

Η Κωνσταντίνα Κατσιάρη, Σπουδάστρια Εθνικού Θεάτρου – Γραμματέας Συλλόγου Σπουδαστών, δήλωσε ότι «είμαστε εδώ πέρα μαζεμένοι με αποφάσεις των σχολών μας, του συλλόγου, του συντονισμού και σωματείων του κλάδου, για να φωνάξουμε δυνατά ότι αυτό το νομοσχέδιο για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών απορρίπτεται. Να μείνει στα χαρτιά». Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο «μάς αφήνει εκτός, αποφοίτους, και έχει πολύ μικρό αριθμό εισακτέων χωρίς ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας. Είμαστε εδώ σε πανκαλλιτεχνική κινητοποίηση και συνεχίζουμε το επόμενο διάστημα με νέες δράσεις».

Την ίδια ώρα, ο Λευτέρης Κολίτσος, Πρόεδρος Συλλόγου Σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου, έλεγα από μικροφώνου ότι το νομοσχέδιο πρέπει «να αποσυρθεί γιατί δεν θα ανεχτούμε να παίζουν με τη νοημοσύνη μας. Αυτό δεν είναι ίδρυση πανεπιστημίου, είναι βαφτίσια. Είναι μια ‘τσάτρα-πάτρα’ συγκρότηση των πέντε κρατικών σχολών. Είναι ένα πανεπιστήμιο από το οποίο η μεγάλη πλειοψηφία των νυν σπουδαστών και αποφοίτων, καθώς και μελλοντικών, αποκλείεται με το ‘καλημέρα’».

Κατερίνα Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση «πατά» στην απόγνωση των καλλιτεχνών, τους στέλνει στα ιδιωτικά κολέγια

Παρούσα στην κινητοποίηση ήταν η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθώς και ο βουλευτής του κόμματος Διονύσης Καλαματιανός. «Δώσαμε τη μάχη μέσα στη Βουλή και είμαστε δίπλα στους καλλιτέχνες που αγωνίζονται. Η κυβέρνηση επιμένει να μην αναγνωρίζει την αξία των σπουδών τους. Επιμένει να πατά πάνω στην απόγνωση και την αγωνία τους, αντί να κάνει πραγματική ανωτατοποίηση, να επενδύσει στη δημόσια καλλιτεχνική εκπαίδευση» δήλωσε στο Orange Press Agency η κυρία Νοτοπούλου και προσέθεσε:

«Αυτό που κάνει είναι μια πρόχειρη συνένωση πέντε υφιστάμενων σχολών και στέλνει τη μεγάλη πλειοψηφία των καλλιτεχνών στα ιδιωτικά κολλέγια να πληρώσουν για να πάρουν μια πιστοποίηση. Οι άνθρωποι έχουν κερδίσει στο ΣτΕ την αναγνώριση των τριετών σπουδών και η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να το εφαρμόσει». Από την πλευρά της, η Κατερίνα Παπανάτσιου πως το νομοσχέδιο «υποβαθμίζει το ζήτημα και αντί να επιλύσει ένα θέμα χρόνιο, δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα, χωρίς να εξασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών».

Τα κύρια αιτήματα των καλλιτεχνών

Οι σπουδαστές ζητούν την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου και διεκδικούν:

• Αναγνώριση της τριετούς σπουδής ως ουσιαστικά ανώτερης με πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα.

• Δωρεάν μεταπήδηση στην ανώτατη εκπαίδευση με ένα επιπλέον έτος επιμόρφωσης σε ΑΕΙ.

• Προσβασιμότητα και συμπερίληψη για άτομα με αναπηρίες στις εισαγωγικές εξετάσεις και τις εγκαταστάσεις.

• Κατάργηση του νόμου περί αρτιμέλειας στις σχολές χορού.