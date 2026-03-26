Αυξήθηκαν κατά 75 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις από νοικοκυριά το Φεβρουάριο, έναντι μείωσης κατά 756 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής να διαμορφωθεί στο 3,9% από 3,7% τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι καταθέσεις από επιχειρήσεις εμφάνισαν μείωση κατά 519 εκατ. ευρώ έναντι μείωσης κατά 4,49 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,9% από 9,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 824 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 4,6 δισ. προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 305 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 145 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 445 εκατ. ευρώ, τον Φεβρουάριο του 2026, έναντι μείωσης κατά 5.184 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 5,6% από 5,0% τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση κατά 66 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Φεβρουάριο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 339 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο -0,8% από 11,5% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των δανείων o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο 7,4% από 7,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1,27 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2,17 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Φεβρουάριο του 2026, ήταν θετική κατά 1,25 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,9 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 9,9% από 10,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε στο 10,3% από 10,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 965 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,2 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 5,8% από 4,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 279 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 761 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 6 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 116 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -1,8% από -1,6% τον προηγούμενο μήνα.

Θετική κατά 28 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Φεβρουάριο του 2026, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 79 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,6% από 2,4% τον προηγούμενο μήνα.