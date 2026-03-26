Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το Πάσχα του 2026 παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις στο συνολικό κόστος για μια τριμελή οικογένεια, ανάλογα με τον προορισμό. Οι τιμές, που περιλαμβάνουν εισιτήρια μετ’ επιστροφής και τη μεταφορά αυτοκινήτου, είναι χαμηλότερες για κοντινούς προορισμούς, ενώ αυξάνονται σημαντικά όσο μεγαλώνει η απόσταση και η διάρκεια του ταξιδιού.

Συγκεκριμένα, η Κέρκυρα αποτελεί μία από τις πιο οικονομικές επιλογές, ενώ η Τήνος βρίσκεται σε μεσαίο επίπεδο τιμών. Αντίθετα, προορισμοί όπως τα Χανιά και η Μυτιλήνη συνεπάγονται υψηλότερο κόστος, με τη Ρόδο να κατατάσσεται ως η ακριβότερη επιλογή.

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν ενδεικτικά ορισμένους δημοφιλείς προορισμούς, αναδεικνύοντας με σαφήνεια τις διαφορές στο συνολικό κόστος.

Ραφήνα – Τήνος μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 309.00€

Βόλος – Σκιάθος μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 327.50€

Πειραιάς – Χανιά μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 405.50€

Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 125.30€

Πειραιάς – Ρόδος μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 741.00€

Πειραιάς – Μυτιλήνη μετ’ επιστροφής

• Οικονομική θέση

• 2 ενήλικες

• 1 παιδί (5–10 ετών)

• 1 αυτοκίνητο

ΣΥΝΟΛΟ: 519.00€