Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η υπουργός Εργασίας εξήγησε το πλάνο για την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες στους οποίους στηρίζεται η στρατηγική της κυβέρνησης.

Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις

Οι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης θα λάβουν 920 ευρώ, αντί για 880 ευρώ –> αύξηση 4,55%

To μερομίσθιο εργατοτεχνιτών ανεβαίνει από 39,30 ευρώ στα 41,09 ευρώ–> αύξηση 4,55%.

Η μισθολογική αύξηση για δημοσίους υπαλλήλους υπολογίζεται σε 40 ευρώ.

Οι κλάδοι με τους καλύτερους μισθούς

Αξίζει να σημειωθεί πως η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στους πέντε κλάδους με μέσο μισθό πάνω από 2.000 ευρώ, ενώ στάθηκε και στον επιδραστικό ρόλο της βιομηχανίας.

Όπως εξήγησε, 46 κλάδοι παρέχουν μέσο μισθό υψηλότερο από αυτόν του συνόλου της οικονομίας και οι 20 από αυτούς (43%) αποτελούν αμιγώς βιομηχανικούς/μεταποιητικούς κλάδους.

Αναλυτικά παραδείγματα

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος:

1.Εργαζόμενος κάτω των 25 ετών:

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 797 ευρώ

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 ευρώ (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 756 ευρώ

2. Εργαζόμενος από 26 έως 30 ετών:

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 781 ευρώ

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 38 ευρώ (+233 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 529 ευρώ

3. Εργαζόμενος άνω των 30 ετών:

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 772 ευρώ αν δεν έχει παιδιά, 782 ευρώ με ένα τέκνο, και 797 ευρώ αν έχει δύο ή περισσότερα τέκνα

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 29 ευρώ χωρίς τέκνα, 30 ευρώ με ένα τέκνο και 35 ευρώ με 2 ή περισσότερα τέκνα

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 402 ευρώ, 425 ευρώ και 485 ευρώ, αντίστοιχα

Γιατί στα 920 ευρώ;

Η προτεινόμενη αύξηση στα 920 ευρώ (≈4,5%) βρίσκεται εντός του εύρους (€910 – €924) που προκύπτει από την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, διασφαλίζοντας ισορροπία.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται (ΑΕΠ ~2,1%) επιτρέποντας την αύξηση κατά 40 ευρώ, που διασφαλίζει σταθερή και συνεχιζόμενη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας, αλλά και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ο νέος κατώτατος εφαρμόζεται άμεσα και στο δημόσιο (+40 ευρώ) και συμπαρασύρει επιδόματα ανεβάζοντας το δημοσιονομικό κόστος.

Η αβεβαιότητα για το 2026 λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων (Μέση Ανατολή, ενέργεια) επιβάλλει προσεκτική στάθμιση όλων των παραγόντων.

Τι ισχύει για τις τριετίες

Με τον νέο κατώτατο μισθό, ένας εργαζόμενος άνω των 30 ετών που δεν έχει παιδιά θα λάβει:

834 ευρώ (καθαρά) με 1 τριετία

896 ευρώ (καθαρά) με 2 τριετίες

959 ευρώ (καθαρά) με 3 τριετίες

Τα ποσά αυτά διαμορφώνονται:

στα 846 ευρώ , 910 ευρώ , 974 ευρώ , αντίστοιχα για όσους έχουν ένα παιδί.

στα 865 ευρώ, 931 ευρώ, 996 ευρω, αντίστοιχα για όσους έχουν δύο οι περισσότερα παιδιά.

Αναπροσαρμογές και στις αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων

Οριζόντια αύξηση 40 ευρώ μικτά τον μήνα θα δουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, σε συνέχεια της αύξησης του κατώτατου μισθού που ανακοινώθηκε σήμερα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το δημοσιονομικό κόστος της αύξησης για το Δημόσιο εκτιμάται στον προϋπολογισμό στα 358 εκατ. ευρώ για το 2026.

Συνολικά για το 2026, αν ληφθούν υπόψη η μείωση του φόρου εισοδήματος που εφαρμόστηκε από τον Ιανουάριο καθώς και οι μισθολογικές παρεμβάσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας και στο Υπουργείο Εξωτερικών, οι συνολικές αυξήσεις στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνονται περίπου στο 1 δισ. ευρώ. Σε ορίζοντα τετραετίας, από το 2023 έως το 2026, το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων ανέρχεται σε περίπου 3,3 δισ. ευρώ.

Επειδή απαιτείται κάποιος χρόνος για τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων ώστε να προσαρμόσουν τις μισθοδοσίες, σε ορισμένες περιπτώσεις η νέα αύξηση μπορεί να εμφανιστεί στη μισθοδοσία του Μαΐου. Ωστόσο , το ποσό που αντιστοιχεί στον Απρίλιο θα καταβληθεί αναδρομικά.

Αναλυτικά Παραδείγματα

Παράδειγμα 1:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.752 μικτά και 1.232 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.902 μικτά και 1.346 καθαρά.

Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.385.

Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.942 μικτά και 1.410 καθαρά.

Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 26 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 64 ευρώ.

Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 771 ευρώ.

Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 178 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.135 ευρώ.

Παράδειγμα 2:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 25 ετών, χωρίς τέκνα, χωρίς προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.092 μικτά και 831 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.192 μικτά και 896 καθαρά.

Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 927.

Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.232 μικτά και 958 καθαρά.

Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 31 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 62 ευρώ.

Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 744 ευρώ.

Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 127 ευρώ και ο ετήσιος κατά 1.523 ευρώ.

Παράδειγμα 3:

Προϊστάμενος τμήματος, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.972 μικτά και 1.351 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.159 μικτά και 1.469 καθαρά.

Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.485.

Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 2.199 μικτά και 1.508 καθαρά.

Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 22 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 39 ευρώ.

Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 472 ευρώ.

Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 157 ευρώ και ο ετήσιος κατά 1.879 ευρώ.

Παράδειγμα 4:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.657 μικτά και 1.177 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.807 μικτά και 1.290 καθαρά.

Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.324.

Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.847 μικτά και 1.350 καθαρά.

Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 26 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 60 ευρώ.

Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 718 ευρώ.

Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 173 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.078 ευρώ.

Παράδειγμα 5:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, χωρίς προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 850 μικτά και 657 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.000 μικτά και 778 καθαρά.

Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.040 μικτά και 809 καθαρά.

Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 31 ευρώ.

Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 373 ευρώ.

Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 152 ευρώ και ο ετήσιος κατά 1.824 ευρώ.

Παράδειγμα 6:

Διευθυντής, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς τέκνα, με 30 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 2.427 μικτά και 1.606 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.662 μικτά και 1.742 καθαρά.

Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.767.

Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 2.702 μικτά και 1.790 καθαρά.

Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 22 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 47 ευρώ.

Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 566 ευρώ.

Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 184 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.203 ευρώ.

Παράδειγμα 7:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, με 3 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.707 μικτά και 1.224 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.857 μικτά και 1.338 καθαρά.

Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.417.

Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.897 μικτά και 1.445 καθαρά.

Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 28 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 107 ευρώ.

Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 1.286 ευρώ.

Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 221 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.647 ευρώ.

Παράδειγμα 8:

Υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 4 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.852 μικτά και 1.328 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 2.002 μικτά και 1.443 καθαρά.

Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.557.

Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 2.042 μικτά και 1.588 καθαρά.

Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 31 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 145 ευρώ.

Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 1.738 ευρώ.

Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 261 ευρώ και ο ετήσιος κατά 3.126 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω παραδείγματα αφορούν τις βασικές παροχές (βασικό μισθό, οικογενειακό επίδομα και επίδομα θέσης ευθύνης) του ενιαίου μισθολογίου (καθώς τα ειδικά μισθολόγια των ιατρών, των ενστόλων, του Υπουργείου Εξωτερικών, των μελών ΔΕΠ και των δικαστικών έλαβαν επιπλέον αυξήσεις) και δεν περιλαμβάνουν τυχόν αμοιβές από υπερωρίες, κίνητρα επίτευξης στόχων, επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα παραμεθορίου κλπ. που επίσης αυξήθηκαν.