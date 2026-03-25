Οι χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν μια πρωτοφανή κρίση στις τιμές των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης μετά την έναρξη του πολέμου, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν σίγουρα οι χώρες της Ασίας καθώς το μεγαλύτερο μέρος του μεταφερόμενου καυσίμου από τα στενά του Ορμούζ, κατευθυνόταν προς τα εκεί και όχι προς την Ευρώπη.

Για την ακρίβεια οι χώρες της Ασίας αγοράζουν περί το 80% του αργού πετρελαίου που διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ.

Σε αρκετές χώρες μάλιστα τα μέτρα είναι μέχρι και ακραία καθώς προτείνεται στους εργαζόμενους να αποφεύγουν ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες για να εξοικονομηθεί ενέργεια.

Ιαπωνία – απελευθερώνει τα αποθέματά της

Η Ιαπωνία θα αρχίσει να απελευθερώνει τα εθνικά της αποθέματα πετρελαίου από την Πέμπτη 26 Μαρτίου. Σκοπός η σταθεροποίηση της αγοράς και ο μετριασμός των επιπτώσεων στις τιμές των καυσίμων που έχουν εκτοξευθεί. Ο πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι λέει ότι τα περίπου 80 εκατομμύρια βαρέλια αποθεματικού πετρελαίου θα παρασχεθούν στα διυλιστήρια – που ισοδυναμεί με 45 ημέρες εγχώριας ζήτησης.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη απελευθέρωση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας σύμφωνα με την πρωθυπουργό, Τακαϊτσι.

Η κυβέρνηση ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα την απελευθέρωση ιδιωτικών αποθεμάτων για 15 ημέρες, εν μέσω ανησυχίας ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσει να εμποδίζει τη ροή της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων κατά μήκος του στενού του Ορμούζ.

Η Ιαπωνία, μια χώρα με φτωχούς πόρους και τεράστια οικονομία, εισάγει περισσότερο από το 90% του αργού πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη στο κλείσιμο της πλωτής οδού.

Η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα εισήγαγε επιδοτήσεις για τα καύσιμα για να περιορίσει τις τιμές της βενζίνης. Η μέση λιανική τιμή της Βενζίνης στην Ιαπωνία έφτασε τα 190,8 γιεν την περασμένη εβδομάδα τιμή που με την επιδότηση έπεσε στα 177,70 γιεν. Δηλαδή από 1,03€ σε 0,96€.

Η επιδότηση θα επανεξετάζεται κάθε εβδομάδα με βάση τις τιμές του πετρελαίου.

Οι πολίτες ωστόσο βρίσκονται σε πανικό. Στις αρχές της εβδομάδας, το υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας συμβούλεψε τους καταναλωτές να μην συσσωρεύουν χαρτί υγείας, αφού αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πυροδότησαν φόβους ότι η τιμή και η προσφορά του θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά από τη διακοπή των εισαγωγών πετρελαίου.

Η Κίνα σταματά τις εξαγωγές

H Κίνα διέταξε, προ ημερών, τα κορυφαία διυλιστήρια να σταματήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου, βενζίνης και καυσίμων έτσι ώστε να ενισχυθεί ο εγχώριος εφοδιασμό εν μέσω ενεργειακών διαταραχών από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Αυτή η απαγόρευση, η οποία ξεκίνησε από την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC) έως τις αρχές Απριλίου, έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει την εγχώρια ενεργειακή ασφάλεια, περιορίζοντας τις αποστολές που προηγουμένως αντιπροσώπευαν σημαντικές προμήθειες σε χώρες όπως η Αυστραλία, το Μπαγκλαντές και οι Φιλιππίνες.

Φιλιππίνες – Διαδηλώσεις και 4ημερη εργασία

Δεκάδες ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν κοντά στο προεδρικό μέγαρο στη Μανίλα απαιτώντας από την κυβέρνηση να αυξήσει τους μισθούς εν μέσω της ραγδαίας αύξησης των τιμών των καυσίμων που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερδινάνδος Μάρκος Τζούνιορ κήρυξε την Τρίτη (24 Μαρτίου) κατάσταση εθνικής ενεργειακής έκτακτης ανάγκης. Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης, η οποία θα ισχύει για ένα έτος, εξουσιοδότησε την κυβέρνηση να αγοράζει η ίδια καύσιμα και πετρελαϊκά προϊόντα για να εξασφαλίσει έγκαιρη και επαρκή προμήθεια.

Οι πολίτες ωστόσο ζητούν άμεσα αυξήσεις στους μισθούς τους για να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος ζωής. Ο εργαζόμενοι στις μεταφορές έχουν κηρύξει απεργιακές κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα.

Από την προηγούμενη εβδομάδα άλλωστε η κυβέρνηση έχει δώσει οδηγίες καθημερινότητας που θα βοηθήσουν στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης όπως η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.

Επίσης τόσο στις Φιλιππίνες όσο και στο Πακιστάν, οι αρχές έχουν εισαγάγει και το Μπαγκλαντές αποφάσισε να επισπεύσει την αργία του Ιντ αλ-Φιτρ και να κλείσει τα πανεπιστήμια νωρίς σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης καυσίμων.

Η τιμή της βενζίνης στις Φιλιππίνες είναι στα 62.55 και του Πετρελαίου ₱56.74 , δηλαδή 1,06 και 0,82 € αντίστοιχα. Αξίζει να σημειώσουμε όμως ότι ο τρέχων ημερήσιος κατώτατος μισθός στη Μανίλα είναι περίπου 695 πέσος, δηλαδή περίπου 10 €

Ταϊλάνδη – «Να φοράτε κοντομάνικα πουκάμισα αντί για κοστούμια»

Στην Ταϊλάνδη άρχισαν να γδύνονται ακόμα και τηλεοπτικά μετά τις οδηγίες της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Παρουσιαστές ενημερωτικής εκπομπής έβγαλαν τα σακάκια τους έτσι ώστε να μην χρειάζονται έντονο κλιματισμό. Οι οδηγίες της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

την αποφυγή της χρήσης ανελκυστήρων

την μείωση της χρήσης των κλιματιστικών

την αλλαγή ενδυμασίας στο δημόσιο. Προτείνουν κοντομάνικα πουκάμισα αντί για μακρυμάνικα και σακάκια.

Οι θερμοκρασίες στην χώρα αυτή την περίοδο ξεπερνούν τους 40 βαθμούς κελσίου.

Κατάργηση αργιών και οικονομικές ενισχύσεις

Σε ανάλογες οδηγίες και ενέργειες έχει προχωρήσει το Βιετνάμ ενώ το το Μπαγκλαντές αποφάσισε να επισπεύσει την αργία του Ιντ αλ-Φιτρ και να κλείσει τα πανεπιστήμια νωρίς σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης καυσίμων.

Η Νέα Ζηλανδία δήλωσε την Τρίτη ότι θα παρέχει προσωρινή οικονομική στήριξη 50 δολαρίων Νέας Ζηλανδίας (29,30 δολάρια ΗΠΑ) κάθε εβδομάδα από τον Απρίλιο για οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.

Στην Αυστραλία, εκατοντάδες πρατήρια καυσίμων στερεύουν από τις με το πρόβλημα να είναι μεγαλύτερο στις απομακρυσμένες περιφερειακές περιοχές της τεράστιας ηπείρου.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση εισήγαγε νομοθεσία στο κοινοβούλιο για την διπλασιασμό των κυρώσεων για την αύξηση των τιμών των καυσίμων.