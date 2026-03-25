Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα ότι μίλησε με τον ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν και του ζήτησε να σταματήσει το Ιράν τις επιθέσεις εναντίον κρατών του Περσικού Κόλπου και να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Επανέλαβα ότι είναι απολύτως αναγκαίο να μπει ένα τέλος σε αυτές τις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον κρατών της περιοχής, να διαφυλαχθούν ενεργειακές και πολιτικές υποδομές, και να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Χορμούζ», αναφέρει ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Κάλεσα το Ιράν να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις, καλή τη πίστει, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την αποκλιμάκωση και να παράσχει ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας σε ό,τι αφορά το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν» και τις ενέργειές του που προκαλούν «περιφερειακή αποσταθεροποίηση», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Γαλλίας.