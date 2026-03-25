Ο αστεροειδής Psyche, ένας από τους πιο αινιγματικούς και εντυπωσιακούς κόσμους του Ηλιακού Συστήματος, συνεχίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Πρόκειται για μια τεράστια μεταλλική μάζα διαμέτρου περίπου 220 χιλιομέτρων, που βρίσκεται στη ζώνη των αστεροειδών ανάμεσα στον Άρη και τον Δία. Θεωρείται μοναδικός λόγω της εξαιρετικά υψηλής περιεκτικότητάς του σε μέταλλα όπως σίδηρος και νικέλιο.

Η θεωρητική οικονομική αξία των μεταλλικών του πόρων έχει εκτιμηθεί από ορισμένους αναλυτές σε πάνω από δέκα τρισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, για τους επιστήμονες, η πραγματική σημασία του Psyche έγκειται στις πληροφορίες που μπορεί να αποκαλύψει για τη γέννηση των πλανητών.

Ένα αρχαίο μυστήριο του Ηλιακού Συστήματος

Οι ερευνητές επιχειρούν να απαντήσουν σε ένα θεμελιώδες ερώτημα: αποτελεί ο Psyche τον εκτεθειμένο πυρήνα ενός πρωτοπλανήτη που καταστράφηκε από βίαιες συγκρούσεις πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια ή πρόκειται για ένα αρχέγονο σώμα που σχηματίστηκε εξαρχής πλούσιο σε μέταλλα; Για να πλησιάσουν τη λύση, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα κατάφεραν για πρώτη φορά να προσομοιώσουν με ακρίβεια τη δημιουργία ενός τεράστιου κρατήρα κοντά στον βόρειο πόλο του αστεροειδή.

Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι ένα σώμα διαμέτρου περίπου 5 χιλιομέτρων, το οποίο συγκρούστηκε με ταχύτητα γύρω στα 5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει τον κρατήρα των 48 χιλιομέτρων που παρατηρείται σήμερα. Παράλληλα, ανέδειξαν τη σημασία της πορώδους δομής των αστεροειδών, καθώς τα εσωτερικά κενά επηρεάζουν δραστικά τον τρόπο απορρόφησης της ενέργειας των συγκρούσεων και τη μορφή των κρατήρων.

Η αποστολή της NASA και οι προσδοκίες

Το μεγάλο μυστήριο αναμένεται να αρχίσει να ξεδιαλύνεται το 2029, όταν η ομώνυμη διαστημική αποστολή της NASA θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Psyche. Η αποστολή θα συλλέξει κρίσιμα δεδομένα για τη σύνθεση, το μαγνητικό πεδίο και τη δομή του αστεροειδούς.

Αν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για τον γυμνό πυρήνα ενός αρχαίου πλανήτη, οι επιστήμονες θα αποκτήσουν για πρώτη φορά άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που μέχρι σήμερα παραμένουν απρόσιτες στο εσωτερικό της Γης ή άλλων βραχωδών κόσμων.

Η αποστολή Psyche της NASA εκτοξεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου 2023 και αναμένεται να φτάσει στον αστεροειδή 16 Psyche στα τέλη Ιουλίου ή τον Αύγουστο του 2029. Το σκάφος θα εισέλθει σε τροχιά γύρω από τον αστεροειδή για περίπου 26 μήνες μελέτης, ξεκινώντας από απόσταση 708 χλμ και πλησιάζοντας έως 64 χλμ από την επιφάνεια.

Έτσι, ο μεταλλικός αυτός γίγαντας δεν αποτελεί μόνο έναν φανταστικό «θησαυρό» του διαστήματος, αλλά κυρίως ένα μοναδικό εργαστήριο για την κατανόηση της ίδιας της κοσμικής μας προέλευσης κι είναι δεδομένο ότι η επιστημονική κοινότητα θα αναζητήσει απαντήσει.