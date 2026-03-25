Η Neuralink του Elon Musk έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο εντυπωσιακό επίτευγμα της τεχνολογίας της, δείχνοντας ότι το εγκεφαλικό εμφύτευμα N1 μπορεί να μετατρέπει σιωπηλά σήματα του εγκεφάλου σε ομιλία. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Kenneth Shock, ασθενής με ALS, επικοινώνησε με το περιβάλλον του χρησιμοποιώντας μια συνθετική εκδοχή της δικής του φωνής, η οποία παράγεται αποκλειστικά από τις σκέψεις του. «Σου μιλάω με το μυαλό μου», είπε χαρακτηριστικά στην παρουσίαση.

Η επίδειξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τις διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή, ανοίγοντας τον δρόμο για άμεση επικοινωνία εγκεφάλου-σε-ομιλία. Η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη ζωή ατόμων που πάσχουν από ALS, εγκεφαλικά επεισόδια ή άλλες νευρολογικές παθήσεις.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Ο Shock είναι ο δεύτερος συμμετέχων στην κλινική δοκιμή VOICE της Neuralink, έχοντας λάβει το εμφύτευμα τον Ιανουάριο του 2026. Το σύστημα διαβάζει ηλεκτρικά σήματα από τις περιοχές του εγκεφάλου που ελέγχουν τους μύες του στόματος, της γλώσσας και των φωνητικών χορδών. Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης μετατρέπουν αυτά τα σήματα σε φωνήματα και στη συνέχεια σε λέξεις, οι οποίες εκφωνούνται από υπολογιστή με τη φωνή του Shock.

Ο Skyler Granatir, μηχανικός μηχανικής μάθησης στη Neuralink, εξήγησε: «Θα τον καθοδηγήσουμε μέσα από κάποιες προτάσεις που θα προσπαθήσει να άρθρωσε, και θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να αντιστοιχίσουμε τη νευρική πρόθεση σε πραγματικές λέξεις». Η βαθμονόμηση έγινε σε τρία στάδια: αρχικά με φωνητική εκφορά, έπειτα με σιωπηλή άρθρωση και τέλος με πλήρη νοητική ομιλία χωρίς καμία κίνηση.

Υποσχέσεις και προκλήσεις

Παρά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, η τεχνολογία παραμένει πειραματική. Η Neuralink αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμη προκλήσεις στην ταχύτητα και την ακρίβεια της επεξεργασίας, καθώς επιδιώκει την ανάπτυξη μιας λύσης πραγματικού χρόνου. Ωστόσο, η πρόοδος αυτή θεωρείται σημαντική σε σχέση με την προηγούμενη μελέτη PRIME, όπου οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούσαν το εμφύτευμα κυρίως για τον έλεγχο του δρομέα.

Η εταιρεία έλαβε από τον FDA τον χαρακτηρισμό Breakthrough Device Designation για την τεχνολογία αποκατάστασης ομιλίας τον Μάιο του 2025. Ο πρόεδρος της Neuralink, Dongjin “D.J.” Seo, είχε δηλώσει ότι στόχος είναι να επιτευχθεί «άμεση φωνητικοποίηση από την εγκεφαλική δραστηριότητα χωρίς ενδιάμεσο πληκτρολόγιο».

Η περίπτωση του Shock δείχνει τόσο την υπόσχεση όσο και τις δυσκολίες που απομένουν. Η αποκωδικοποίηση της φανταστικής ομιλίας έχει επιτευχθεί, αλλά η μετατροπή της σε φυσική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο απαιτεί περαιτέρω τεχνολογική και κλινική πρόοδο.

Ο 18ος ασθενής της Neuralink και οι 100 ημέρες με εμφύτευμα

Ο Jon L. Noble, 42χρονος βετεράνος του βρετανικού στρατού και πρώην αλεξιπτωτιστής, που είναι παράλυτος κάτω από τον λαιμό, συμπλήρωσε 100 ημέρες με το εμφύτευμα διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή N1 της Neuralink. Σε ανάρτησή του στο X στις 22 Μαρτίου, περιέγραψε την εμπειρία του ως «επιστημονική φαντασία που κατά κάποιο τρόπο έγινε η καθημερινή μου πραγματικότητα», εξηγώντας ότι πλέον μπορεί να ελέγχει υπολογιστή και να παίζει βιντεοπαιχνίδια αποκλειστικά με τη σκέψη του.

«Συμπλήρωσα 100 ημέρες και ήδη δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτό», έγραψε ο Noble. Το ορόσημο αυτό αποτελεί μία από τις πιο λεπτομερείς δημόσιες μαρτυρίες για τη ζωή με εμφύτευμα Neuralink εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς οι κλινικές δοκιμές της εταιρείας επεκτείνονται διεθνώς.