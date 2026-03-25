Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3) σε θαμνώδη και δασική περιοχή στα Μαυράτα, στη θέση Προφήτης Ηλίας της Κεφαλλονιάς, μετά τη σκληρή μάχη που έδωσαν οι πυροσβέστες και οι εθελοντικές ομάδες Ελειού ‑ Πρόννων και Λειβαθούς.

Όπως αναφέρει το Kefaloniafocus.gr, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί και ομάδες εθελοντών, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 16ης ΕΜΟΔΕ, 12 πυροσβεστικά οχήματα, ένα νωρίτερα συμμετείχε και ένα αεροσκάφος, αλλά και εθελοντές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά το έργο των επίγειων δυνάμεων. Παρά την άμεση κινητοποίηση και τις συνεχείς προσπάθειες περιορισμού, οι φλόγες συνέχισαν να καίνε σε περιοχές όπου η πρόσβαση ήταν αδύνατη.