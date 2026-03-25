Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (25.03.2026) σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή στην περιοχή Μαυράτα της Κεφαλονιά, με πυροσβεστικές δυνάμεις να ενημερώνονται και να κινητοποιούνται άμεσα.

Για στην κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Μαυράτα #Κεφαλονιά. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης #ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 1 Α/Φ και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 25, 2026

Επίσης από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα αεροσκάφος.