Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, υπογραμμίζοντας πως η Τεχεράνη επιδιώκει απεγνωσμένα μια νέα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χαρακτηρίζοντας την αμερικανική επιχείρηση στη χώρα ως «τεράστια επιτυχία», ο Τραμπ απαρίθμησε τα επιτεύγματά της, αναφερόμενος στην εξουδετέρωση Ιρανών ηγετών, του στρατού και του ναυτικού. «Οι ηγέτες έχουν εξαφανιστεί όλοι. Κανείς δεν ξέρει με ποιον να μιλήσει. Αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε με τους σωστούς ανθρώπους, και θέλουν πάρα πολύ να κλείσουν συμφωνία», σημείωσε, προσθέτοντας πως «θα δούμε τι θα συμβεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι το Ιράν «συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα». Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να στείλει τους απεσταλμένους του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για συνομιλίες ειρήνης, απάντησε πως «βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Το κάνουν μαζί με τον Μάρκο και τον Τζέι Ντι».

«Ποιος δεν θα ήθελε αν ήταν στη θέση τους; Ο ναυτικός τους στόλος έχει χαθεί, η αεροπορία τους έχει χαθεί, οι επικοινωνίες τους… όλα τα αντιαεροπορικά τους, οι πύραυλοί τους. Μπορείτε να ονομάσετε έστω ένα πράγμα που δεν έχει χαθεί; Ή ένα πράγμα που πάει καλά;», πρόσθεσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «περιφερόμαστε ελεύθερα πάνω από την Τεχεράνη. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε».

«Αλλαγή καθεστώτος» και «δώρο» από το Ιράν

Αναφερόμενος στις εξελίξεις, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν έκανε στις ΗΠΑ «ένα πολύ μεγάλο δώρο» που αφορά τον ενεργειακό τομέα και τα Στενά του Ορμούζ. Όταν ρωτήθηκε γιατί συνομιλεί με μια χώρα που δεν εμπιστεύεται, απάντησε: «Επειδή θα κλείσουν συμφωνία. Χθες έκαναν κάτι που ήταν πραγματικά εκπληκτικό. Μας έκαναν ένα δώρο, και το δώρο έφτασε σήμερα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το δώρο αυτό σχετίζεται με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ενώ επιβεβαίωσε ότι έχει σχέση και με τη ροή στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε πως «έχουμε πραγματικά αλλαγή καθεστώτος… επειδή οι ηγέτες είναι όλοι πολύ διαφορετικοί από εκείνους με τους οποίους ξεκινήσαμε και που δημιούργησαν όλα αυτά τα προβλήματα».

«Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κερδίσει αυτόν τον πόλεμο» και εξαπέλυσε αιχμηρή κριτική κατά των New York Times. «Αν διαβάσετε την New York Times, είναι σαν να μην κερδίζουμε έναν πόλεμο, ενώ αυτοί [το Ιράν] δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε ακόμη ότι αν ήθελε να καταστρέψει «εκείνο το πολύ μεγάλο και ισχυρό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας», δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν. Ολοκληρώνοντας, ανέφερε ότι το Ιράν έχει «εξαλειφθεί στρατιωτικά» και πρόσθεσε: «Είναι νεκροί».