Οι μεγαλύτεροι Άραβες γείτονες του Ιράν στον Περσικό Κόλπο εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλακούν στον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της κατάστασης, η συμμετοχή τους θα εξαρτηθεί από το αν το Ιράν επιτεθεί σε κρίσιμες υποδομές των χωρών τους.

Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να χάνουν την υπομονή τους απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις, οι οποίες έχουν ήδη προκαλέσει ζημιές σε λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια. Οι ίδιες πηγές, που ζήτησαν ανωνυμία, υπογράμμισαν ότι η ένταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πιθανή συμμετοχή των δύο ισχυρών κρατών του Κόλπου σε μια πολεμική σύγκρουση θα εξαρτηθεί από το αν η Τεχεράνη υλοποιήσει τις απειλές της για επίθεση σε ζωτικής σημασίας υποδομές ενέργειας και ύδρευσης. Το όριο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό για να οδηγήσει σε μια τόσο κρίσιμη απόφαση.