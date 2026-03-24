Σοβαρό σφάλμα φαίνεται πως σημειώθηκε στο ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ εξετάστηκε σε λάθος σημείο μετά τον τραυματισμό του.

Συγκεκριμένα, οι γιατροί φέρονται να έλεγξαν το δεξί του γόνατο αντί για το αριστερό, το οποίο αντιμετώπιζε το πρόβλημα, με αποτέλεσμα να του δώσουν το «πράσινο φως» για να συνεχίσει να αγωνίζεται. Αυτή η λανθασμένη εκτίμηση είχε ως συνέπεια να επιβαρυνθεί περαιτέρω η κατάστασή του.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν έμεινε ικανοποιημένος από τη διάγνωση και αποφάσισε να ζητήσει δεύτερη γνώμη στο Παρίσι, προκειμένου να ξεκαθαρίσει πλήρως το μέγεθος του τραυματισμού του.