25η Μαρτίου και μαθητική παρέλαση βρίσκονται σήμερα, 24 Μαρτίου, στο επίκεντρο των εορτασμών για την εθνική επέτειο στο Σύνταγμα. Η καθιερωμένη παρέλαση πραγματοποιείται παρουσία πλήθους πολιτών και επισήμων, σηματοδοτώντας την έναρξη των εκδηλώσεων τιμής για την ημέρα.

Εξαιτίας των εορταστικών εκδηλώσεων, εφαρμόζονται ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και αλλαγές στη διέλευση οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές αλλαγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των ρυθμιστών τροχονόμων, ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία και καθυστερήσεις.

Ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και αύριο (24 και 25 Μαρτίου) στα μέσα σταθερής τροχιάς – Μετρό και Τραμ – λόγω των παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ, θα παραμείνει κλειστός και τις δύο ημέρες από τις 8 το πρωί έως το πέρας των παρελάσεων, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση.

Όσον αφορά το Τραμ, στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», σήμερα (24/3) τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση «Λ. Βουλιαγμένης», ενώ αύριο (25/3) στη στάση «Φιξ». Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά», οι συρμοί θα τερματίζουν στη στάση «Σεφ» από τις 9:00 έως τις 14:00 και στη στάση «Π. Δημαρχείο» από τις 11:00 έως τη 13:00.

Αύριο, ανήμερα της επετείου, θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα, παρουσία πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Τρίτη 24-3-2026 (Μαθητική Παρέλαση)

Από τις 10:00 το πρωί θα υπάρξει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ από τις 6:00 το πρωί απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων. Οι περιορισμοί ισχύουν, μεταξύ άλλων, στις εξής οδούς:

– Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

– Λεωφόρος Βασ. Σοφίας (από Σέκερη έως Βασ. Αμαλίας, ρεύμα προς Πλ. Συντάγματος).

– Οδός Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

– Λεωφόρος Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

– Λεωφόρος Συγγρού (από Αθ. Διάκου έως Δ. Αρεοπαγίτου, ρεύμα προς Πλ. Συντάγματος).

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν επίσης μαθητικές παρελάσεις σε Δήμους της Αττικής, με ανάλογα μέτρα από την Τροχαία.

Τετάρτη 25-3-2026 (Στρατιωτική Παρέλαση)

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, στις 14:00, έως και το πέρας των εκδηλώσεων της Τετάρτης, θα ισχύσουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και περιορισμοί στάσης και στάθμευσης σε κεντρικές οδούς της Αθήνας, όπως Αχιλλέως, Λένορμαν, Καλλιρόης, Πειραιώς, Σταδίου, Φιλελλήνων, Πανεπιστημίου, Πατησίων, Συγγρού και άλλες.

Επιπλέον, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν γύρω από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, στις οδούς Μητροπόλεως, Αιόλου και Ερμού, καθώς και στην οδό Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση στους δρόμους όπου ισχύουν περιορισμοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των παρελάσεων και η ασφάλεια των πολιτών.