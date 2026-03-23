Άλαν Ρίτσον, ο γνωστός ηθοποιός της σειράς“Reacher”, φέρεται να ενεπλάκη σε επεισόδιο βίας με γείτονά του στο Νάσβιλ του Τενεσί, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινότητα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, υπάρχει βίντεο που δείχνει τον Ritchson να συγκρούεται με έναν άνδρα, ενώ δύο παιδιά –που φέρονται να είναι τα δικά του– παρακολουθούν από κοντινές μοτοσυκλέτες.

Ο φερόμενος θύτης,Ρόνι Τέιλορ, δήλωσε ότι το περιστατικό ξεκίνησε το Σάββατο, όταν ο Ritchson οδηγούσε την πράσινη μοτοσυκλέτα του με μεγάλη ταχύτητα σε ήσυχη γειτονιά του Νάσβιλ, προκαλώντας θόρυβο και ενόχληση στους κατοίκους. Ο Τέιλορ παραδέχθηκε ότι έκανε χειρονομία στον ηθοποιό, υποστηρίζοντας πως εκείνος ανταπέδωσε.

Η ένταση, σύμφωνα με τον Τέιλορ, συνεχίστηκε και την Κυριακή το μεσημέρι, όταν ο Ρίτσον πέρασε ξανά από τη γειτονιά, αυτή τη φορά μαζί με τα δύο παιδιά του, τα οποία επέβαιναν σε δικές τους μοτοσυκλέτες. Όπως υποστηρίζει, όταν του ζήτησε να σταματήσει, η κατάσταση κλιμακώθηκε και ο ηθοποιός τον χτύπησε στο πρόσωπο και τον κλότσησε.

Ο Τέιλορ αναφέρει ακόμη ότι ο Ρίτσον έπεσε από τη μοτοσυκλέτα, σηκώθηκε και προσπάθησε να τον εκδιώξει, προτού τον χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερα χτυπήματα ενώ βρισκόταν στο έδαφος, με αποτέλεσμα μώλωπες και πρήξιμο, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί ιατρική φροντίδα.

Οι αρχές του Νάσβιλ επιβεβαίωσαν στο TMZ ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις. Δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση από τους εκπροσώπους του Άλαν Ρίτσον σχετικά με το συμβάν.