Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (22/3/26) στα Τίρανα, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που είχε καλέσει η αντιπολίτευση της Αλβανίας.

Σύμφωνα με το himara.gr, ομάδες διαδηλωτών κινήθηκαν επιθετικά εναντίον των δυνάμεων της τάξης, εκτοξεύοντας αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς τύπου μολότοφ και διάφορα αντικείμενα προς δημόσια κτήρια και αστυνομικούς.

🚨BREAKING NEWS In Albania, protesters targeted Prime Minister Edi Rama’s residence with Molotov cocktails and fireworks. pic.twitter.com/Xa6ctZ9AQY — Aleksey Berezutski 🇷🇺🎖 (@aleksbrz11) March 23, 2026

Οι συγκρούσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό έξι αστυνομικών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Όπως έγινε γνωστό, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Παράλληλα, προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε κρατικές εγκαταστάσεις, ενώ φωτιά ξέσπασε σε κάδους απορριμμάτων και σε υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας, γεγονός που ενέτεινε το ήδη τεταμένο κλίμα στο κέντρο της πόλης.

Έρευνες και συλλήψεις

Η αντίδραση των διωκτικών αρχών ήταν άμεση. Μέσα από τις έρευνες που ακολούθησαν, ταυτοποιήθηκαν συνολικά 24 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε παράνομες ενέργειες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

🇦🇱 | Protesters threw Molotov cocktails and fireworks at Prime Minister Edi Rama’s office in Tirana, the capital of Albania. The attack occurred during an opposition protest demanding the government’s resignation following serious corruption allegations against the Deputy Prime… pic.twitter.com/xXhyl5I1M1 — ʜᴇʀQʟᴇs ᴇɴɢ (@Herqles_eng) March 23, 2026

Από αυτούς, 15 συνελήφθησαν, ενώ για άλλους εννέα σχηματίστηκε δικογραφία και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται και ανήλικοι, οι οποίοι οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Τέλος, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης κινήθηκε ποινική διαδικασία και σε βάρος βουλευτή της αντιπολίτευσης. Ο ίδιος κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για συμμετοχή σε παράνομη συγκέντρωση και για υποκίνηση ανηλίκων σε αξιόποινες πράξεις.