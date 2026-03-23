Η καταιγίδα στις διεθνείς αγορές συνεχίζεται, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα του. Τα χρηματιστήρια παγκοσμίως καταγράφουν σημαντικές απώλειες, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινούνται ανοδικά, εν μέσω αύξησης των τιμών του πετρελαίου.

«Οι επενδυτές ξυπνούν με την προοπτική μιας ακόμα δύσκολης εβδομάδας ύστερα από ένα σαββατοκύριακο που δεν επέτρεψε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή», ανέφερε η Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια, αναλύτρια στη Swissquote Bank.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν σε χαμηλό τετραμήνου στο άνοιγμα των συναλλαγών, καθώς το άλμα στις τιμές του αργού ενίσχυσε τους φόβους για νέες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 σημείωσε πτώση 2,2% στις 561,11 μονάδες, έχοντας ήδη καταγράψει τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών. Από τα υψηλά ρεκόρ του Φεβρουαρίου, ο δείκτης έχει χάσει πάνω από 11%.

Πριν από λίγο, το Παρίσι υποχωρούσε κατά 2,05%, το Λονδίνο κατά 2,25% και η Φρανκφούρτη κατά 2,16%, ενώ το Μιλάνο άνοιξε με πτώση 1,78%.

Όλοι οι κλάδοι βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος, με τις μετοχές των βιομηχανικών ομίλων να δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση. Η εξέλιξη αυτή ήρθε καθώς το Ιράν απείλησε να επιτεθεί σε ισραηλινές ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές που τροφοδοτούν αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να «αφανίσει» το ενεργειακό δίκτυο του Ιράν.

Απώλειες στην Ασία και εκτίναξη του πετρελαίου

Στην Ασία, ο δείκτης Nikkei του Τόκιο έκλεισε με απώλειες 3,48%, ενώ στη Σεούλ σημειώθηκε βουτιά 6,49%.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας, το αμερικανικό WTI ενισχυόταν κατά 3,43% στα 101,60 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent της Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 1,65% στα 114,04 δολάρια.

Από την έναρξη της σύγκρουσης, στις 28 Φεβρουαρίου, οι τιμές έχουν εκτιναχθεί, καθώς η παράλυση του Στενού του Χορμούζ – στρατηγικού σημείου για τη διεθνή τροφοδοσία πετρελαίου – έχει περιορίσει τις ροές.

«Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από τον τελεσίγραφο του Τραμπ που απαιτεί από το Ιράν το άνοιγμα του Στενού του Χορμούζ», σχολίασε αναλυτής της CMC Markets.

Η άνοδος του πετρελαίου εντείνει τους φόβους για πληθωρισμό και επιβράδυνση της ανάπτυξης, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και την Ασία, που εξαρτώνται από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει αρνητικά τα χρηματιστήρια.

Άνοδος αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα

Οι ανησυχίες για νέα άνοδο του πληθωρισμού έχουν οδηγήσει σε αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ανήλθε στο 3,81%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2009, ενώ το βρετανικό έφτασε στο 5,068%, το υψηλότερο από το 2008. Το γερμανικό δεκαετές κινήθηκε στο 3,06%, επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο του 2011.

Ο αυξημένος πληθωρισμός μειώνει την πραγματική αξία των χρημάτων που επιστρέφονται στους πιστωτές, οι οποίοι απαιτούν υψηλότερα επιτόκια για να αντισταθμίσουν την απώλεια. Οι επενδυτές αναμένουν επίσης πιο περιοριστική νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες, με πιθανές αυξήσεις επιτοκίων, γεγονός που αυξάνει το κόστος του κρατικού χρέους.

Υποχώρηση σε χρυσό και ασήμι

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού συνέχισαν να κινούνται πτωτικά. Η τιμή spot του χρυσού μειώθηκε περίπου 4% στα 4.300 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση άνω του 18% από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν. Αρχικά είχε φτάσει έως τα 5.420 δολάρια.

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τους πληθωριστικούς κινδύνους και μείωσε τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed και άλλες κεντρικές τράπεζες. Τα υψηλότερα επιτόκια πλήττουν παραδοσιακά μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός.

Η σημερινή πτώση διέγραψε τα κέρδη των προηγούμενων μηνών. Ο χρυσός έχει χάσει περίπου 1.300 δολάρια, ή 23%, από τα επίπεδα ρεκόρ των 5.600 δολαρίων στα τέλη Ιανουαρίου.

Το ασήμι κατέγραψε ακόμη πιο απότομη πτώση, χάνοντας σχεδόν το μισό της αξίας του από τα 122 δολάρια η ουγγιά στα τέλη Ιανουαρίου. Σήμερα, υποχώρησε κατά 5% στα 64,25 δολάρια, περίπου 30% χαμηλότερα σε σχέση με την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν.