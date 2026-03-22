Η Amazon ετοιμάζει την επιστροφή της στην αγορά των κινητών τηλεφώνων, δέκα χρόνια μετά τη θεαματική αποτυχία του Fire Phone, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Το νέο εγχείρημα, με την κωδική ονομασία “Transformer”, αναπτύσσεται στο τμήμα συσκευών και υπηρεσιών της εταιρείας και επικεντρώνεται στη βαθιά ενσωμάτωση με τον φωνητικό βοηθό Alexa και τις προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Το έργο Transformer σηματοδοτεί μια αλλαγή στρατηγικής για την Amazon, η οποία απομακρύνεται από τον παραδοσιακό ανταγωνισμό σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών με κολοσσούς όπως η Apple και η Samsung. Η εταιρεία ποντάρει στο ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με μια κινητή συσκευή.

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, οι νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να μειώσουν την εξάρτηση από τα κλασικά καταστήματα εφαρμογών, επιτρέποντας φωνητικές εντολές και άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες της Amazon, όπως το Prime Video, το Prime Music και η παράδοση φαγητού μέσω συνεργατών όπως η Grubhub.

Η Alexa θα έχει κεντρικό ρόλο στη λειτουργικότητα του τηλεφώνου, αν και δεν είναι σαφές αν θα αποτελέσει το κύριο λειτουργικό σύστημα. Το έργο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει αποφασιστεί αν η Amazon θα χρησιμοποιήσει δικό της λογισμικό ή το Android.

Η Ομάδα Ανάπτυξης και η Νέα Κατεύθυνση

Την ανάπτυξη του έργου έχει αναλάβει η ομάδα ZeroOne, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του τμήματος συσκευών της Amazon με στόχο την παραγωγή «πρωτοποριακών» προϊόντων. Επικεφαλής της είναι ο J Allard, πρώην στέλεχος της Microsoft, γνωστός για τη συμβολή του στα Xbox και Zune.

Τη συνολική στρατηγική του τμήματος καθοδηγεί ο Panos Panay, ο οποίος κατευθύνει την εταιρεία προς πιο κερδοφόρα προϊόντα υλικού, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μαθήματα από το Fire Phone

Η νέα πρωτοβουλία αναβιώνει το όραμα του Jeff Bezos για έναν πανταχού παρόντα φωνητικό βοηθό, εμπνευσμένο από το “Star Trek”. Το Fire Phone, που κυκλοφόρησε το 2014 στα 199 δολάρια, απέτυχε εμπορικά και αποσύρθηκε εντός 14 μηνών. Η Amazon είχε τότε υποστεί ζημίες ύψους 170 εκατομμυρίων δολαρίων από απούλητα αποθέματα και συναφή κόστη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εταιρεία εξετάζει δύο εκδοχές για τη νέα συσκευή: ένα πλήρες smartphone και ένα πιο απλό “dumbphone” τύπου Light Phone, που θα μπορούσε να λειτουργεί ως δεύτερη συσκευή για όσους θέλουν να περιορίσουν τον χρόνο οθόνης. Δεν έχουν καθοριστεί ακόμη τιμές, ημερομηνία κυκλοφορίας ή στόχοι εσόδων, ενώ το έργο ενδέχεται να ακυρωθεί.

Μια Αγορά σε Πτώση

Η πιθανή κυκλοφορία έρχεται σε μια περίοδο ύφεσης για τη βιομηχανία των smartphones. Η International Data Corporation προβλέπει μείωση 13% στις παγκόσμιες αποστολές συσκευών το 2026, λόγω αυξημένου κόστους εξαρτημάτων και μειωμένης ζήτησης.

Παράλληλα, τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Apple, η Google, η Meta και η OpenAI επενδύουν σε προϊόντα με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, όπως έξυπνα γυαλιά και φορετές συσκευές.

Η ανανεωμένη προσπάθεια της Amazon βασίζεται στην επιτυχία του Alexa+, της εξελιγμένης έκδοσης του ψηφιακού βοηθού με γενετικές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης. Από την κυκλοφορία του στις αρχές του 2025, το Alexa+ έχει αυξήσει την αλληλεπίδραση των χρηστών έως και τρεις φορές, ενώ στο CES 2026 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το 97% των πάνω από 600 εκατομμυρίων αποσταλμένων συσκευών της υποστηρίζουν την αναβάθμιση.