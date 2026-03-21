Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεσπόζει στο πρόγραμμα της Α1 Γυναικών, με τις δύο ομάδες να συγκρούονται σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει τα πάντα.

Η σειρά των ημιτελικών έχει πάρει ξεκάθαρη τροπή, καθώς το «τριφύλλι» προηγείται με 3-0 και βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς. Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκες» καλούνται να αντιδράσουν άμεσα, προκειμένου να παραμείνουν ζωντανές στη μάχη του τίτλου.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ, με το τζάμπολ να έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 και τη μετάδοση να γίνεται ζωντανά από το Mega News.

Το ενδιαφέρον της ημέρας δεν περιορίζεται μόνο στο μπάσκετ γυναικών, καθώς το ντέρμπι των «αιωνίων» στη Basket League έρχεται να συμπληρώσει το μπασκετικό σκηνικό, ενώ παράλληλα στην ίδια ευνοϊκή θέση βρίσκεται και ο Αθηναϊκός, ο οποίος προηγείται με 3-0 του Παναθλητικού και αναζητά τη νίκη που θα τον στείλει απευθείας στους τελικούς της διοργάνωσης.

Για τις θέσεις 5-8 του πρωταθλήματος ο ΠΑΣ Γιάννινα συγκρούεται με τον Πρωτέα Βούλας με την φιλοξενούμενη ομάδα να προηγείται με 2-1 και να χρειάζεται άλλη μια νίκη για να περάσει στην επόμενη φάση των Play Offs.

Στον Βόλο η Ανόρθωση υποδέχεται τον Αμύντα στην μάχη της παραμονής στην κατηγορία. Με την σειρά είναι στο 2-1 υπέρ του Αμύντα η ομάδα του Γιώργου Βελτσίστα ψάχνει την νίκη που θα την κρατήσει στην Α1 Γυναικών, ενώ η Ανόρθωση αναζητά την ισοφάριση.

Εκτός από το παιχνίδι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Mega News), όλες οι υπόλοιπες σημερινές αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Το πρόγραμμα της Α1 μπάσκετ γυναικών

Play Offs (1-4) – Σάββατο 21/3

Επταπυργίου 14.00 Παναθλητικός-Αθηναϊκός Qualco Λιότσιος-Κλεπουσνιώτου-Καραούλας (Παπαπέτρου) (0-3)

ΣΕΦ (αίθ. 5) 17.00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός Θεονάς-Σπυρόπουλος-Τεφτίκης (Παυλόπουλος-Βογιατζάκη) (0-3) (Mega News)

Play Offs (5-8) – Σάββατο 21/3

Σ. Καραδήμας 13.30 ΠΑΣ Γιάννινα-Πρωτέας Βούλας Λουλουδιάδης-Λιαρομμάτης-Παπαδόπουλος Ν. (Τζαμάκου) (1-2)

Play Out – Σάββατο 21/3

Βόλου 17.30 Ανόρθωση Βόλου-Αμύντας Αγραφιώτης Ι.-Νέδογλου-Σμπρίνης (Αθανασόπουλος) (1-2)