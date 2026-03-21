Εννέα μαυρόγυπες βρέθηκαν νεκροί στο δάσος της Δαδιάς, σε σύνολο 12 που εντοπίστηκαν δηλητηριασμένοι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Η οργάνωση ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως εξαιρετικά σοβαρό πλήγμα για την άγρια πανίδα της περιοχής.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο έγκλημα χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων των τελευταίων χρόνων, με κύριο θύμα τον εμβληματικό Μαυρόγυπα, πτωματοφάγο αρπακτικό-σύμβολο του Δάσους της Δαδιάς και αντικείμενο πολυετών δράσεων διατήρησης. Από την προηγούμενη Πέμπτη, 12 Μαυρόγυπες βρέθηκαν δηλητηριασμένοι από ανθρώπινο χέρι, 9 από τους οποίους νεκροί», αναφέρει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με φωτογραφίες των δηλητηριασμένων πτηνών.

Η οργάνωση επισημαίνει ότι, παρά την απαγόρευση της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα από το 1993 και τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για τα πουλιά και τους οικοτόπους, το περιστατικό αυτό αποδεικνύει ότι η ατιμωρησία συνεχίζεται. «Όταν λαμβάνει χώρα ένα τόσο σοβαρό περιστατικό μέσα στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, σημαίνει ότι η ατιμωρησία και η περιφρόνηση των δραστών για τους θεσμούς έχει φτάσει στο απροχώρητο», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία καλεί τους αρμόδιους κρατικούς φορείς να δεσμευτούν για την πλήρη εξιχνίαση του εγκλήματος, αξιοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει η Πολιτεία για την έρευνα των πλέον σοβαρών κακουργημάτων. Όπως υπογραμμίζει, «το περιστατικό αυτό αποτελεί ηχηρό κάλεσμα πως είναι επιτακτική ανάγκη επιτέλους να αρχίσουν να ταυτοποιούνται και να καταδικάζονται οι δράστες τέτοιων κακουργημάτων».