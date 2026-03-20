Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, μελλοντική βασίλισσα της χώρας, εξέφρασε τη βαθιά της μεταμέλεια για τη φιλία που διατηρούσε με τον Τζέφρι Έπστιν, επιχειρώντας να περιορίσει τις συνέπειες ενός από τα σημαντικότερα σκάνδαλα που έχουν αγγίξει τη νορβηγική βασιλική οικογένεια.

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, σχετικά με τη δράση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του, έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ. Στη Νορβηγία, η υπόθεση απέκτησε ιδιαίτερο βάρος, καθώς αποκάλυψε δεσμούς του Έπστιν με δημόσια πρόσωπα, μεταξύ των οποίων η πριγκίπισσα, κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και διπλωμάτες.

“Χειραγωγήθηκα και εξαπατήθηκα“, δήλωσε η Μέτε-Μάριτ σε συνέντευξή της στο δημόσιο δίκτυο NRK, προσθέτοντας: “Φυσικά και εύχομαι να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ”.

Η πριγκίπισσα τόνισε ότι είναι «εξαιρετικά σημαντικό» να αναγνωρίσει το λάθος της που δεν διερεύνησε επαρκώς το παρελθόν του Έπστιν και ότι εξαπατήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να βάλει τέλος στις εικασίες για τη φύση της σχέσης τους.

«Ήταν μια φιλική σχέση: ήταν πρώτα και κύρια φίλος μου. Αλλά αν η ερώτησή σας είναι αν η σχέση είχε άλλη φύση, η απάντηση είναι όχι», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Οι αποκαλύψεις των εγγράφων

Τα έγγραφα δείχνουν συχνή επικοινωνία μεταξύ της πριγκίπισσας και του Έπστιν, ακόμη και μετά την παραδοχή ενοχής του το 2008 για εξώθηση ανηλίκου σε πορνεία και την καταδίκη του από δικαστήριο της Φλόριντα.

Η 52χρονη πριγκίπισσα, η οποία στις 6 Φεβρουαρίου ζήτησε συγγνώμη από τον βασιλιά Χάραλντ και τη βασίλισσα Σοφία, δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, οι νέες αποκαλύψεις προκάλεσαν δημόσια αντίδραση, με τον πρωθυπουργό της χώρας να ζητά πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και κατάθεση της ίδιας.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά έγγραφα, η Μέτε-Μάριτ, σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου του θρόνου Χάακον, διατήρησε επικοινωνία με τον Έπστιν από το 2011 έως το 2014 και φιλοξενήθηκε στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς για τέσσερις ημέρες το 2013, στη διάρκεια ιδιωτικής επίσκεψής της.

“Δεν είδα ποτέ κάτι παράνομο”, υπογράμμισε η πριγκίπισσα στη συνέντευξή της στο NRK.

Πτώση στη δημοτικότητα της μοναρχίας

Η υπόθεση έχει επηρεάσει τη δημόσια εικόνα της βασιλικής οικογένειας. Δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου σε δείγμα 1.009 ατόμων δείχνει μείωση της υποστήριξης προς τη μοναρχία. Περίπου 60% των Νορβηγών δηλώνουν ότι τη στηρίζουν, έναντι 70% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της Norstat που δημοσιοποιήθηκαν από το NRK.

Παράλληλα, το ποσοστό όσων προτιμούν τη δημοκρατία αυξήθηκε στο 27%, από 19% τον προηγούμενο μήνα, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει στην αρνητική δημοσιότητα γύρω από τη πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ και τη σχέση της με τον Έπστιν.