Η Ουκρανία έχει αναπτύξει μονάδες αναχαίτισης drones για την προστασία κρίσιμων και πολιτικών υποδομών σε πέντε χώρες της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Όπως ανέφερε ο Ουμέροφ σε ανάρτησή του στο X, «επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την επέκταση των περιοχών κάλυψης».

Report to the President of Ukraine, Volodymyr @ZelenskyyUa, on the work of Ukrainian teams in the Gulf region. Over the past week, I visited the UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, and Jordan. I held meetings with leadership of those countries and relevant institutions.… pic.twitter.com/PWlfTG0She — Rustem Umerov (@rustem_umerov) March 20, 2026

Παράλληλα, 201 στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Οι ειδικοί αυτοί, όπως σημειώνεται, είναι «βετεράνοι» των επιθέσεων με ιρανικούς Shahed στην Ουκρανία και εκπαιδεύουν τις τοπικές δυνάμεις.

Συνεργασία με χώρες της Μέσης Ανατολής

«Την περασμένη εβδομάδα, επισκέφτηκα τα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Πραγματοποίησα συναντήσεις με την ηγεσία αυτών των χωρών και τους αρμόδιους θεσμούς», δήλωσε ο Ουμέροφ.

Όπως πρόσθεσε, Ουκρανοί στρατιωτικοί ειδικοί επιχειρούν σε καθεμία από αυτές τις χώρες υπό τον συντονισμό του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας. «Το έργο επικεντρώνεται σε δύο τομείς. Ο πρώτος είναι η χρήση ουκρανικών τεχνολογιών για την αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών, ιδίως επιθέσεων με UAV.

Ο δεύτερος είναι οι διαβουλεύσεις με εταίρους για την αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας και την προετοιμασία πρακτικών λύσεων για την αεράμυνα με βάση την εμπειρία της Ουκρανίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και μακροπρόθεσμη συνεργασία

«Οι ομάδες μας διεξήγαν αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων για την προστασία εγκαταστάσεων κρίσιμων υποδομών και ανέπτυξαν συγκεκριμένες λύσεις. Παρέχονται επίσης συστάσεις εμπειρογνωμόνων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ορισμένων συστημάτων αεράμυνας», τόνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη αναπτυχθεί μονάδες αναχαίτισης για την προστασία πολιτικών και κρίσιμων υποδομών, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την επέκταση των περιοχών κάλυψης.

Παράλληλα, έχουν καθοριστεί επόμενα βήματα για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμης συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας με καθεμία από τις χώρες αυτές.

Τέλος, ο Ουμέροφ υποστήριξε ότι: «Η Ουκρανία υπερασπίζεται τη ζωή και την κυριαρχία δίπλα σε όσοι μας υποστηρίζουν στη διατήρηση της ανεξαρτησίας μας. Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις συνεργασίες ασφαλείας με τους συμμάχους μας»,