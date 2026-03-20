Πάνω από 100 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι για την ανάρτηση παραπλανητικών βίντεο σχετικά με τις επιθέσεις του Ιράν στο εμιράτο, μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εντείνουν τα μέτρα ελέγχου της πληροφόρησης, ενώ οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal (WSJ), η αστυνομία του Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν συνολικά 109 άτομα, κατηγορούμενα για ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο που παραπληροφορούσαν το κοινό κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι συλληφθέντες, προερχόμενοι από διάφορες εθνικότητες, φέρονται να διέδωσαν λανθασμένες πληροφορίες μέσω κοινωνικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένων φημών και παραπλανητικών δημοσιεύσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία στους πολίτες.

Οι αρχές του Άμπου Ντάμπι προειδοποίησαν ότι τέτοιου είδους ενέργειες είναι ικανές να υποκινήσουν την κοινή γνώμη και να εντείνουν τη διάδοση φημών. Παράλληλα, ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διέταξε τη σύλληψη 35 ατόμων που δημοσίευσαν παραπλανητικές πληροφορίες ή βίντεο με αναφορές στο Ιράν και τη στρατιωτική ηγεσία του.