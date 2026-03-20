Η Φενέρμπαχτσε αντιμετώπισε δυσκολίες στην έδρα της απέναντι στη Μιλάνο για την 32η αγωνιστική της EuroLeague.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο εξαιρετικός Αρμόνι Μπρουκς, που φέτος φαίνεται να μην αφήνει στιγμή το πόδι από το γκάζι, κυριάρχησε στο παρκέ. Μέχρι το 13ο λεπτό, η Μιλάνο είχε φτάσει στο +15 (19-34), ενώ η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους φαινόταν να έχει χάσει τον έλεγχο.
Τα συνεχόμενα λάθη στην επίθεση ανάγκασαν τον Λιθουανό προπονητή να καλέσει σειρά τάιμ-άουτ για να επαναφέρει την συγκέντρωση των παικτών του.
Ωστόσο, η ανασύσταση της ομάδας δεν γινόταν με λόγια παρηγοριάς. Ο Γιασικεβίτσιους ξέσπασε, μιλώντας με έντονο και αυστηρό τόνο, δείχνοντας την απογοήτευσή του για την απόδοσή τους. Κανένας από τους παίκτες δεν τόλμησε να σηκώσει… μπαϊράκι.
