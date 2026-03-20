Ο Κώστας Σλούκας έγραψε ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς κατέγραψε 1.000 ριμπάουντ στην EuroLeague και μπήκε σε ένα σπάνιο κλαμπ παικτών που έχουν ξεπεράσει τα 1.000 πόντους, 1.000 ασίστ και 1.000 ριμπάουντ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

🤩 What more is there? @kos_slou enters the 1000-1000-1000 club – only the 3rd ever. pic.twitter.com/t7rOBHq7ei — EuroLeague (@EuroLeague) March 20, 2026

Πριν από το τζάμπολ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ο διεθνής γκαρντ είχε 5.446 πόντους, 2.035 ασίστ και 997 ριμπάουντ. Στην αναμέτρηση αυτή κατάφερε να φτάσει τα 1.000 ριμπάουντ και να ενωθεί με τους Μάικ Τζέιμς και Νικ Καλάθη σε αυτό το σπάνιο επίτευγμα.

Συγκεκριμένα, ο Καλάθης έχει 4.429 πόντους, 1.420 ασίστ και 2.235 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέιμς 6.023 πόντους, 1.139 ασίστ και 1.725 ριμπάουντ, συμπληρώνοντας μαζί με τον Σλούκα το κλειστό κλαμπ παικτών που έχουν πετύχει αυτό το τριπλό ορόσημο στη EuroLeague.