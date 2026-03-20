Ένταση σημειώθηκε σε νυχτερινό μαγαζί της Κύπρου όπου εμφανιζόταν ο Ηλίας Βρεττός, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής “Το Πρωινό”. Αργά το βράδυ, μια παρέα ανδρών, οι οποίοι φέρονται να ήταν σε κατάσταση μέθης, εισήλθαν στο κατάστημα και λίγο αργότερα προκλήθηκε επεισόδιο.

Οι άνδρες άρχισαν να παραγγέλνουν συνεχώς ποτά και να ζητούν τραγούδια από τους μουσικούς. Ένας μουσικός τούς πλησίασε, προκειμένου –όπως αναφέρεται– να τους ζητήσει να ηρεμήσουν και να επιτρέψουν τη συνέχιση του προγράμματος. Τότε, οι άνδρες αντέδρασαν έντονα και, όταν ο Ηλίας Βρεττός επιχείρησε να παρέμβει, η κατάσταση ξέφυγε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επικράτησε μεγάλη αναστάτωση στο χώρο, καθώς οι άνδρες άρχισαν να προκαλούν φθορές και να επιτίθενται στους μουσικούς και στον τραγουδιστή. Ο Ηλίας Βρεττός φυγαδεύτηκε προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, ενώ αρκετοί θαμώνες αποχώρησαν από το μαγαζί εν μέσω έντονου πανικού.

Όπως ανέφερε άτομο από το περιβάλλον του καλλιτέχνη στην εταιρεία του, μιλώντας στο ρεπορτάζ: “Υπήρξε μια ένταση. Το θέμα έχει λήξει. Το θέμα για τον Ηλία θεωρείται λήξαν.”