Οι έλεγχοι της Τροχαίας Αττικής για παραβάσεις του ΚΟΚ στο κέντρο της Αθήνας είχαν ως αποτέλεσμα, το βράδυ της Πέμπτης στον Λόφο Λυκαβηττού, να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ σε οδηγό που εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς.

Στο πλαίσιο ειδικής τροχονομικής επιχείρησης που οργανώθηκε από την Άμεση Δράση Αττικής σε συνεργασία με την Τροχαία Αττικής την Πέμπτη 19.03.2026, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε οχήματα.

Βεβαιώθηκαν συνολικά 13 παραβάσεις του ΚΟΚ, μεταξύ των οποίων στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, ενώ αφαιρέθηκαν 3 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Ανάλογες δράσεις της Τροχαίας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.