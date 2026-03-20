Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής συνολικά 21 περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα στις περιοχές των νοτίων προαστίων.

Η υπόθεση αφορά οργανωμένη δράση δύο ατόμων, τα οποία συνελήφθησαν από πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης. Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν αναπτύξει συστηματική εγκληματική δραστηριότητα, στοχεύοντας κυρίως εμπορικά καταστήματα.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση των δραστών και στη σύνδεσή τους με σειρά περιστατικών κλοπών που είχαν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τη διαλεύκανση τυχόν επιπλέον υποθέσεων.