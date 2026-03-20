Η ΑΑΔΕ απέστειλε ενημερωτικά μηνύματα σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους, γνωστοποιώντας ότι οι φορολογικές δηλώσεις για το 2026 είναι πλέον προσυμπληρωμένες και διαθέσιμες για υποβολή από τις 16 Απριλίου.

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι μπορούν να ελέγξουν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία τους μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Έχουν τη δυνατότητα είτε να υποβάλουν μόνοι τους τη δήλωση είτε να εξουσιοδοτήσουν την υπηρεσία να το πράξει εκ μέρους τους.

Αν εντοπιστούν λάθη ή απαιτούνται διορθώσεις, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 15 Απριλίου ή τροποποιητική χωρίς κυρώσεις από τις 17 Απριλίου έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Όσοι διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία είναι ορθά και δεν χρειάζονται αλλαγές, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία νωρίτερα, εφόσον το επιθυμούν.

Οδηγίες και διαδικασία για τις φορολογικές δηλώσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι των οποίων η δήλωση έχει προσυμπληρωθεί θα ενημερωθούν εάν υπάρξουν μεταβολές στα διαθέσιμα στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση, θα λάβουν ειδοποίηση προκειμένου να επισκεφθούν εκ νέου την εφαρμογή, να δουν τα ενημερωμένα δεδομένα και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, ανάλογα με το πότε επήλθε η αλλαγή.

Συγκεκριμένα:

Αν η μεταβολή γίνει πριν από την υποβολή της δήλωσης και ο φορολογούμενος συμφωνεί με την αλλαγή, δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Τα νέα δεδομένα θα ενσωματωθούν αυτόματα και η φορολογική υποχρέωση θα υπολογιστεί βάσει αυτών.

Αν η μεταβολή γίνει μετά την υποβολή της δήλωσης και ο φορολογούμενος συμφωνεί με την αλλαγή, θα πρέπει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση. Εφόσον δεν συμφωνεί, συνιστάται να επικοινωνήσει με τον φορολογικό του σύμβουλο για τις επόμενες ενέργειες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα εξαρτώμενα μέλη, τα εισοδήματα, τους παρακρατηθέντες φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, σημαντικά είναι τα στοιχεία που αφορούν τις ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και υπηρεσιών, τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία, οχήματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και το IBAN.