Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία για τη χορήγηση της έκπτωσης φόρου 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Συγκεκριμένα, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 μεταφέρεται έως τις 15 Μαΐου 2026, με την προϋπόθεση ότι ο φόρος θα εξοφληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026 για να ισχύσει η έκπτωση. Η αρχική καταληκτική ημερομηνία της 30ής Απριλίου παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες, με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου (ή έως τις 31 Ιουλίου για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία), ενώ η πληρωμή του φόρου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία στις 16 Μαρτίου 2026 και οι φορολογούμενοι θα ενημερωθούν μέσω email ώστε να ελέγξουν και να υποβάλουν τις δηλώσεις τους. Παρότι πολλές δηλώσεις είναι ήδη προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες, είναι απαραίτητο να ελεγχθούν προσεκτικά βασικά στοιχεία, όπως τα εισοδήματα, οι ηλεκτρονικές δαπάνες και τα τεκμήρια διαβίωσης.

Υποβολή: έως 15/7

Φόρος εισοδήματος: σε 8 δόσεις

1η έως 31/7/26

8η έως 28/2/27

Κλιμακωτές εκπτώσεις για εφάπαξ πληρωμή

Προϋπόθεση: εφάπαξ πληρωμή έως 31/7

α) 4% έκπτωση, υποβολή έως 15 Μαΐου (αντί 30 Απριλίου)

β) 3% έκπτωση, υποβολή από 1/5 έως 15/6

γ) 2% έκπτωση, υποβολή από 16/6 έως 15/7

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις φορολογικές δηλώσεις

1) Νέες μητέρες

Για την επαγγελματική δραστηριότητα καταργείται το τεκμαρτό εισόδημα:

Κατά το έτος γέννησης του παιδιού και για τα δύο επόμενα έτη.

2) Εξαρτώμενα ενήλικα τέκνα

Μέχρι σήμερα ίσχυε ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης 3.000€.

Καταργείται η τεκμαρτή επιβάρυνση για άγαμα τέκνα έως 25 ετών που:

Σπουδάζουν (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό)

Είναι εγγεγραμμένα ως άνεργοι στη ΔΥΠΑ

Υπηρετούν στρατιωτική θητεία

3) Ιδιοκτήτες ακινήτων με εισόδημα από ενοίκια (3,4 εκ.)

Να ελέγξουν αν τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια συμφωνούν με το έντυπο Ε2.

Μετατροπή από κενή ή βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια: απαλλαγή φόρου.

Δηλώνεται στο Ε2 (κωδ. 64-65), μεταφέρεται στο Ε1 και υπολογίζεται ως απαλλασσόμενο εισόδημα.

Δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων στο Ε2, εφόσον υπάρχει:

Έκδοση διαταγής πληρωμής ή

Κατάθεση αγωγής

Το ίδιο ισχύει και για ανείσπρακτα ποσά από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

4) Φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών ως μισθωτών

Έως 3 εργοδότες ή, εναλλακτικά, το 75% των εσόδων να προέρχεται από 1 εργοδότη.

Η επαγγελματική έδρα να είναι η κατοικία.

Φορολόγηση ως μισθωτός, με έκπτωση μόνο των ασφαλιστικών εισφορών.

Να μην υπάρχει εισόδημα από μισθωτή εργασία ή εμπορική δραστηριότητα.

5) Μειώσεις τεκμηρίων κατά 30%

Αφορούν περίπου 477.000 νοικοκυριά.

Εστιάζονται κυρίως σε κατοικίες και επιβατικά ΙΧ.

6) Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες

Υπολογίζεται βάσει κατώτατου μικτού μισθού:

880€ x 14 = 12.320€

Προσαυξάνεται ανάλογα με:

Τον ΚΑΔ

Τη μισθοδοσία

Τα έτη λειτουργίας (άνω των 7 ετών)

Μειώνεται για λιγότερα έτη λειτουργίας.

7) Προσυμπληρωμένες δηλώσεις (1,5 εκ.)

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα τεκμήρια, καθώς:

Δεν υπολογίζεται αυτόματα η ανάλωση κεφαλαίου.